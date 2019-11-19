RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Міжнародний
Інвестиційний Банк

Міжнародний Інвестиційний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.8 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:07

  Квесторе_поверніться написав: а Ви в цій Порохбанці на скільки років могли б розміститися в гривні під 18 прОцентів, виплата щомісячно?

Чисто с моральной точки зрения вообще не хотел бы в этом банке размещаться.
А в целом, с экономической точки зрения могу в любой банк вложиться до Фонда. И возможным препятствием разместиться на 10 лет будет не риск банкротства банка, а то, что я аж 10 лет не увижу свои деньги. Мало ли какая трата приспичит. Одно дело год подождать до окончания депозита, а совсем другое - 10 лет.
candidat
 
Повідомлень: 577
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:24

  candidat написав:
  Квесторе_поверніться написав: а Ви в цій Порохбанці на скільки років могли б розміститися в гривні під 18 прОцентів, виплата щомісячно?

Чисто с моральной точки зрения вообще не хотел бы в этом банке размещаться.
А в целом, с экономической точки зрения могу в любой банк вложиться до Фонда. И возможным препятствием разместиться на 10 лет будет не риск банкротства банка, а то, что я аж 10 лет не увижу свои деньги. Мало ли какая трата приспичит. Одно дело год подождать до окончания депозита, а совсем другое - 10 лет.

І валютні ризики не бентежать?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30291
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:33

Депопортфель фізиків в цій Порохбанці з початку року зхуд на 70%.
Підставити плече саме час.
Унікальна пропозиція 18% від року ...виплата щомісячно.
А якщо гривня буде тверда як криця...це клондайк. :)
Через пару років облікова ставка НБУ 5% а Ви щомісячно рубаєте 18%.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30291
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:35

  Квесторе_поверніться написав:Через пару років облікова ставка НБУ 5% а Ви щомісячно рубаєте 18%.

як експрес у ПИБ?
VetalUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 968
З нами з: 30.09.13
Подякував: 62 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:39

  VetalUA написав:
  Квесторе_поверніться написав:Через пару років облікова ставка НБУ 5% а Ви щомісячно рубаєте 18%.

як експрес у ПИБ?

А нагадайте деталі в ПІБі?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30291
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:57

  Квесторе_поверніться написав:Депопортфель фізиків в цій Порохбанці з початку року зхуд на 70%.
Підставити плече саме час.
Унікальна пропозиція 18% від року ...виплата щомісячно.
А якщо гривня буде тверда як криця...це клондайк. :)
Через пару років облікова ставка НБУ 5% а Ви щомісячно рубаєте 18%.

Как-то вас не поймешь: то вы говорите о валютных рисках, то предлагаете "рубить" 18% 10 лет. Если доллар за 10 лет станет по 100 грн, то на выходе через 10 лет получите то же самое, что и вложили.
И еще пару нюансов. Вы на самом деле открывали этот 10-летний депозит или пока теоретизируете? Предполагаю, что у столь длительных депозитов ставка устанавливается на год, а потом каждый год утверждается новая на следующий год. Но если я в этом предположении неправ, то в депозитных договорах банков всегда был такой пункт, что банк имеет право предлагать изменение ставки депозита, а клиент имеет право соглашаться или нет. Боюсь, если учетная ставка станет 5%, то эти 18% не проживут 10 лет.
Если у этого депозита возможно пополнение, то из него вышел бы хороший столбик: открыться по минимуму, а основные деньги пока на депозиты покороче вносить. Если впоследствии ставки кардинально упадут, то можно будет перенести деньги на этот десятилетний 18%-ный. Опять-таки если не урежут ставку.
candidat
 
Повідомлень: 577
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:10

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

  candidat написав:Но если я в этом предположении неправ, то в депозитных договорах банков всегда был такой пункт, что банк имеет право предлагать изменение ставки депозита, а клиент имеет право соглашаться или нет. Боюсь, если учетная ставка станет 5%, то эти 18% не проживут 10 лет.
Если у этого депозита возможно пополнение, то из него вышел бы хороший столбик: открыться по минимуму, а основные деньги пока на депозиты покороче вносить. Если впоследствии ставки кардинально упадут, то можно будет перенести деньги на этот десятилетний 18%-ный. Опять-таки если не урежут ставку.

Ризик зменшення ставки теж існує як і курсовий ризик і це потрібно чітко розуміти.
Але хто не ризикує той...
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30291
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:32

  candidat написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депопортфель фізиків в цій Порохбанці з початку року зхуд на 70%.
Підставити плече саме час.
Унікальна пропозиція 18% від року ...виплата щомісячно.
А якщо гривня буде тверда як криця...це клондайк. :)
Через пару років облікова ставка НБУ 5% а Ви щомісячно рубаєте 18%.

Как-то вас не поймешь: то вы говорите о валютных рисках, то предлагаете "рубить" 18% 10 лет. Если доллар за 10 лет станет по 100 грн, то на выходе через 10 лет получите то же самое, что и вложили.
И еще пару нюансов. Вы на самом деле открывали этот 10-летний депозит или пока теоретизируете? Предполагаю, что у столь длительных депозитов ставка устанавливается на год, а потом каждый год утверждается новая на следующий год. Но если я в этом предположении неправ, то в депозитных договорах банков всегда был такой пункт, что банк имеет право предлагать изменение ставки депозита, а клиент имеет право соглашаться или нет. Боюсь, если учетная ставка станет 5%, то эти 18% не проживут 10 лет.
Если у этого депозита возможно пополнение, то из него вышел бы хороший столбик: открыться по минимуму, а основные деньги пока на депозиты покороче вносить. Если впоследствии ставки кардинально упадут, то можно будет перенести деньги на этот десятилетний 18%-ный. Опять-таки если не урежут ставку.

Без пополнения.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
iurii44
 
Повідомлень: 936
З нами з: 19.05.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:35

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

  Квесторе_поверніться написав:ПРи відкритті депо вітається щоб % отримувались в касі банку без видачі картки.
Карти для них лишній клопіт.


А как быть депотуристам? Каждый раз мотаться в Киев за %% ?
Как выжить иногородним, КАК?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3161
З нами з: 23.11.14
Подякував: 616 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:58

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:ПРи відкритті депо вітається щоб % отримувались в касі банку без видачі картки.
Карти для них лишній клопіт.


А как быть депотуристам? Каждый раз мотаться в Киев за %% ?
Как выжить иногородним, КАК?

Картку під депо теж дають...виплата % щомісячно.
Але троха бурчать...в договорі забито шо відсотки шо тіло після закінчення депо через касу. До речі неіменну не дали...іменну виготовляли десь днів з десять.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30291
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1516 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718, Flamingo, liliya_logical, Кочевник, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7882, 7883, 7884
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78836 9301272
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 20:15
antey718
Идея Банк 1 ... 1661, 1662, 1663
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16623 2365755
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 18:59
Vint
А-Банк 1 ... 1415, 1416, 1417
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14168 1968107
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 17:55
novichok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78837)
20.11.2019 20:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.