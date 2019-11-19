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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Міжнародний Інвестиційний Банк 2.8 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:06

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

  Квесторе_поверніться написав:в договорі забито шо відсотки шо тіло після закінчення депо через касу.


оце за-са-да.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:45

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:в договорі забито шо відсотки шо тіло після закінчення депо через касу.


оце за-са-да.


Пэтя любит чёрный нал чемоданами.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:50

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

  Ratatui написав:Пэтя любит чёрный нал чемоданами.

Відсотки по депо можна на карту...а тіло тільки через касу.
Приніс чорний нал...через 10 років - забрав чорний нал...ніяк грошенята не відмиєш. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:53

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

  Квесторе_поверніться написав:Приніс чорний нал...через 10 років - забрав чорний нал...ніяк грошенята не відмиєш.


Можуть ввести обмеження на видачу через кассу. и гудбай.
не накатаешся. Це не Дельта, 400к за 60 дн1в не вигребти.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:01

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Приніс чорний нал...через 10 років - забрав чорний нал...ніяк грошенята не відмиєш.


Можуть ввести обмеження на видачу через кассу. и гудбай.
не накатаешся. Це не Дельта, 400к за 60 дн1в не вигребти.

Думаю через 10 років не буде ніяких обмежень...і Крим і Донбас будуть наші.
А супостата пу вже не буде (не бажай смерті ворогу своєму)... в сенсі біля руля в московитів.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:09

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

  Квесторе_поверніться написав:Думаю через 10 років не буде ніяких обмежень...і


Мен1 краще потерп1ти трохи. мабуть сумму в1дшкодування задеруть до верху.
занесу ВСЕ в комсу2 1 рад1тиму.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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