оце за-са-да.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 19:06
Re: Міжнародний Інвестиційний Банк
оце за-са-да.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 20 лис, 2019 19:45
Додано: Сер 20 лис, 2019 19:50
Re: Міжнародний Інвестиційний Банк
Відсотки по депо можна на карту...а тіло тільки через касу.
Приніс чорний нал...через 10 років - забрав чорний нал...ніяк грошенята не відмиєш.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лис, 2019 19:53
Re: Міжнародний Інвестиційний Банк
Можуть ввести обмеження на видачу через кассу. и гудбай.
не накатаешся. Це не Дельта, 400к за 60 дн1в не вигребти.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 20 лис, 2019 20:01
Думаю через 10 років не буде ніяких обмежень...і Крим і Донбас будуть наші.
А супостата пу вже не буде (не бажай смерті ворогу своєму)... в сенсі біля руля в московитів.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лис, 2019 20:09
Re: Міжнародний Інвестиційний Банк
Мен1 краще потерп1ти трохи. мабуть сумму в1дшкодування задеруть до верху.
занесу ВСЕ в комсу2 1 рад1тиму.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
|