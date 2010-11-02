Міжнародний Інвестиційний Банк

http://www.ii-bank.com.ua/news/news:n2019_11_26 [/quote] А мне интересен депозит с возможностью открытия в отделении ,но внести на счет по безналу от 2…до 5…дней. Что скажете?[/quote] Треба буде в договір заглянути...чи є така можливість.[/quote] от ВТБ перепало,вот с Аваля СЕП будет 0,а кешлесс с %
А мне интересен депозит с возможностью открытия в отделении ,но внести на счет по безналу от 2…до 5…дней. Что скажете?[/quote] Треба буде в договір заглянути...чи є така можливість.[/quote] Ну так что ?
В п. 2.1 договору зазначається що ...вкладник передає Банку депозит...шляхом його безготівкового перерахування або внесення готівкою через касу банку... ....... В розділі 4.4 Обовязки вкладника. 4.4.1 Внести/ перерахувати Депозит на Рахунок не пізніше наступного робочого дня за днем підписання Договору.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
В п. 2.1 договору зазначається що ...вкладник передає Банку депозит...шляхом його безготівкового перерахування або внесення готівкою через касу банку... ....... В розділі 4.4 Обовязки вкладника. 4.4.1 Внести/ перерахувати Депозит на Рахунок не пізніше наступного робочого дня за днем підписання Договору.
В п. 2.1 договору зазначається що ...вкладник передає Банку депозит...шляхом його безготівкового перерахування або внесення готівкою через касу банку... ....... В розділі 4.4 Обовязки вкладника. 4.4.1 Внести/ перерахувати Депозит на Рахунок не пізніше наступного робочого дня за днем підписання Договору.
Тоже ничего,вот думаю...
выяснил,сначала открываем текущий,на него делаем перевод,затем в отделении делаем перевод средств на новоиспеченный вклад. Выдача ,или через кассу или перевод в другой банк за 0,5% или не более 1000 грн
В п. 2.1 договору зазначається що ...вкладник передає Банку депозит...шляхом його безготівкового перерахування або внесення готівкою через касу банку... ....... В розділі 4.4 Обовязки вкладника. 4.4.1 Внести/ перерахувати Депозит на Рахунок не пізніше наступного робочого дня за днем підписання Договору.
Тоже ничего,вот думаю...
выяснил,сначала открываем текущий,на него делаем перевод,затем в отделении делаем перевод средств на новоиспеченный вклад. Выдача ,или через кассу или перевод в другой банк за 0,5% или не более 1000 грн[/quote] Кто в Киеве открывал? На Оросительной,7 сидит человек-оркестр Елена,она начальник,но никаких операций провести не может.
sens написав:Кто в Киеве открывал? На Оросительной,7 сидит человек-оркестр Елена,она начальник,но никаких операций провести не может.
На скільки років депо приймають...яке не може Елена провести?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.