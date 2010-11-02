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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.8 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 20:00

оце за-са-да.[/quote]

Пэтя любит чёрный нал чемоданами.[/quote]

і почав замітати сліди

http://www.ii-bank.com.ua/news/news:n2019_11_26
:mrgreen:[/quote]
А мне интересен депозит с возможностью открытия в отделении ,но внести на счет по безналу от 2…до 5…дней. Что скажете?[/quote]
Треба буде в договір заглянути...чи є така можливість.[/quote] от ВТБ перепало,вот с Аваля СЕП будет 0,а кешлесс с %
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 19:02

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:в договорі забито шо відсотки шо тіло після закінчення депо через касу.




Пэтя любит чёрный нал чемоданами.


і почав замітати сліди

http://www.ii-bank.com.ua/news/news:n2019_11_26
:mrgreen:

А мне интересен депозит с возможностью открытия в отделении ,но внести на счет по безналу от 2…до 5…дней. Что скажете?[/quote]
Треба буде в договір заглянути...чи є така можливість.[/quote]
Ну так что ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 19:55

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

  sens написав:Ну так что ?

В п. 2.1 договору зазначається що ...вкладник передає Банку депозит...шляхом його безготівкового перерахування або внесення готівкою через касу банку...
.......
В розділі 4.4 Обовязки вкладника.
4.4.1 Внести/ перерахувати Депозит на Рахунок не пізніше наступного робочого дня за днем підписання Договору.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:22

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:Ну так что ?

В п. 2.1 договору зазначається що ...вкладник передає Банку депозит...шляхом його безготівкового перерахування або внесення готівкою через касу банку...
.......
В розділі 4.4 Обовязки вкладника.
4.4.1 Внести/ перерахувати Депозит на Рахунок не пізніше наступного робочого дня за днем підписання Договору.

Тоже ничего,вот думаю...
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:52

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:Ну так что ?

В п. 2.1 договору зазначається що ...вкладник передає Банку депозит...шляхом його безготівкового перерахування або внесення готівкою через касу банку...
.......
В розділі 4.4 Обовязки вкладника.
4.4.1 Внести/ перерахувати Депозит на Рахунок не пізніше наступного робочого дня за днем підписання Договору.

Тоже ничего,вот думаю...
выяснил,сначала открываем текущий,на него делаем перевод,затем в отделении делаем перевод средств на новоиспеченный вклад. Выдача ,или через кассу или перевод в другой банк за 0,5% или не более 1000 грн
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 19:04

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:Ну так что ?

В п. 2.1 договору зазначається що ...вкладник передає Банку депозит...шляхом його безготівкового перерахування або внесення готівкою через касу банку...
.......
В розділі 4.4 Обовязки вкладника.
4.4.1 Внести/ перерахувати Депозит на Рахунок не пізніше наступного робочого дня за днем підписання Договору.

Тоже ничего,вот думаю...
выяснил,сначала открываем текущий,на него делаем перевод,затем в отделении делаем перевод средств на новоиспеченный вклад. Выдача ,или через кассу или перевод в другой банк за 0,5% или не более 1000 грн[/quote]
Кто в Киеве открывал? На Оросительной,7 сидит человек-оркестр Елена,она начальник,но никаких операций провести не может.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 19:08

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

  sens написав:Кто в Киеве открывал? На Оросительной,7 сидит человек-оркестр Елена,она начальник,но никаких операций провести не может.

На скільки років депо приймають...яке не може Елена провести?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 20:31

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:Кто в Киеве открывал? На Оросительной,7 сидит человек-оркестр Елена,она начальник,но никаких операций провести не может.

На скільки років депо приймають...яке не може Елена провести?

Никакие операции по физлицам,это Киев
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 06:41

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:Кто в Киеве открывал? На Оросительной,7 сидит человек-оркестр Елена,она начальник,но никаких операций провести не может.

На скільки років депо приймають...яке не може Елена провести?

Ukreximbank даёт больше,но то также,а эти под дудку нбу рапортуют 16-%
никому не верю
sens
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