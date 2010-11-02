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Міжнародний
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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:33

Депозит 18% с сегодняшнего дня убрали...
TDK
 
Повідомлень: 991
З нами з: 28.10.10
Подякував: 75 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:52

  TDK написав:Депозит 18% с сегодняшнего дня убрали...

Це життя, все минає.
Хтось буде юзати багато років 18% в гривні а хтось не буде.
Ще невідомо хто лишиться в вигращі.
Тіткою світовою кризою тільки лякають...але ще такого не було щоб вона не приходила...з 2008 року чекаєм.
ПРавда в 2014-2015 більша біда до нас в Неньку Україну прийшла...це війна і смерть. :( І невідомо коли окупант забереться геть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31009
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
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  #<1 ... 78910
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