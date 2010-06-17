Міжнародний Інвестиційний Банк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:52
Це життя, все минає.
Хтось буде юзати багато років 18% в гривні а хтось не буде.
Ще невідомо хто лишиться в вигращі.
Тіткою світовою кризою тільки лякають...але ще такого не було щоб вона не приходила...з 2008 року чекаєм.
ПРавда в 2014-2015 більша біда до нас в Неньку Україну прийшла...це війна і смерть. І невідомо коли окупант забереться геть.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 21:00
Кому Война ,а кому мать родная
никому не верю
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