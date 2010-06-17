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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:33
Депозит 18% с сегодняшнего дня убрали...
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TDK
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Додано: Чет 26 гру, 2019 10:52
TDK написав:
Депозит 18% с сегодняшнего дня убрали...
Це життя, все минає.
Хтось буде юзати багато років 18% в гривні а хтось не буде.
Ще невідомо хто лишиться в вигращі.
Тіткою світовою кризою тільки лякають...але ще такого не було щоб вона не приходила...з 2008 року чекаєм.
ПРавда в 2014-2015 більша біда до нас в Неньку Україну прийшла...це війна і смерть.
І невідомо коли окупант забереться геть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 26 гру, 2019 21:00
Квесторе_поверніться написав: TDK написав:
Депозит 18% с сегодняшнего дня убрали...
Це життя, все минає.
Хтось буде юзати багато років 18% в гривні а хтось не буде.
Ще невідомо хто лишиться в вигращі.
Тіткою світовою кризою тільки лякають...але ще такого не було щоб вона не приходила...з 2008 року чекаєм.
ПРавда в 2014-2015 більша біда до нас в Неньку Україну прийшла...це війна і смерть.
І невідомо коли окупант забереться геть.
Кому Война ,а кому мать родная
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 09 січ, 2020 01:04
sens написав: Квесторе_поверніться написав:
ПОРОХбанка запрошує деполюдей в гривні під 18% від 367 днів.
Виплата щомісячно, на жаль, без поповнення.
Виплата % на Візу. Зняття в банкоматах партнерах без комісії.
Якщо під 19-18% всі банки під Фонд зайняті - дорога веде сюди. Ні?
В Киеве,знаю отделение и начальника отделения,до 200к почему бы и нет
Это которая Елена - "человек-оркестр"?
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candidat
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Додано: Чет 09 січ, 2020 01:17
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
Мож 197000? А то %% мона и не успеть вынести
А дійсно...може навіть 195000.
Если быть точным, то можно занести 197568,6. Но если очень хочется, то можно на 1 копейку больше, если по безналу
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Додано: Чет 09 січ, 2020 01:19
Квесторе_поверніться написав: sens написав: Квесторе_поверніться написав:
ПОРОХбанка запрошує деполюдей в гривні під 18% від 367 днів.
Виплата щомісячно, на жаль, без поповнення.
Виплата % на Візу. Зняття в банкоматах партнерах без комісії.
Якщо під 19-18% всі банки під Фонд зайняті - дорога веде сюди. Ні?
В Киеве,знаю отделение и начальника отделения,до 200к почему бы и нет
Дожились...що ексПрезиденту не можем довірити більше 200К.
Кому-кому, а нашим президентам нельзя доверять в первую очередь. Офшоры ждут без выходных и перерывов на обед.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 05:54
candidat написав: sens написав: Квесторе_поверніться написав:
ПОРОХбанка запрошує деполюдей в гривні під 18% від 367 днів.
Виплата щомісячно, на жаль, без поповнення.
Виплата % на Візу. Зняття в банкоматах партнерах без комісії.
Якщо під 19-18% всі банки під Фонд зайняті - дорога веде сюди. Ні?
В Киеве,знаю отделение и начальника отделения,до 200к почему бы и нет
Это которая Елена - "человек-оркестр"?
Louis Germain David de Funès de Galarza
никому не верю
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sens
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