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Міжнародний
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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:19

sens

скам-банці місце в анналах історії :)
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:38

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

  sens написав:до нового года одна из самых высоких ставок по гривне это не стойкость,а необходимость в ресурсе

Може бути і залучення нових клієнтів на заміщення старих що злякалися тези Порох не Президент.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:14

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:до нового года одна из самых высоких ставок по гривне это не стойкость,а необходимость в ресурсе

Може бути і залучення нових клієнтів на заміщення старих що злякалися тези Порох не Президент.

Глобальный отток это однозначно минус,не агитирую ничего ,и в фин отчет ,который рисуют не воспринимаю серьёзно
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:44

іще один удар по скам-банці
тікайте поки не пізно!

СУД ЗОБОВ`ЯЗАВ БАНК ПОРОШЕНКА ПЕРЕДАТИ 247 МЛН ГРН БАНКУ ЯНУКОВИЧА ДЛЯ АРМА


Офіс генпрокурора повідомив, що 13 січня за клопотання його представника слідчий суддя наклав арешт на кошти в сумі 247 млн грн, які належали ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (був підконтрольний сину Януковича, - ред.) та знаходились на рахунках ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (належить Петру Порошенку і його партнерам, - ред.).

Як зазначається, 16 січня суд прийняв рішення про передачу цих коштів в управління АРМА та зобов’язав ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» перерахувати кошти на рахунки АРМА.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:59

  greenozon написав:іще один удар по скам-банці
тікайте поки не пізно!

СУД ЗОБОВ`ЯЗАВ БАНК ПОРОШЕНКА ПЕРЕДАТИ 247 МЛН ГРН БАНКУ ЯНУКОВИЧА ДЛЯ АРМА


Офіс генпрокурора повідомив, що 13 січня за клопотання його представника слідчий суддя наклав арешт на кошти в сумі 247 млн грн, які належали ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (був підконтрольний сину Януковича, - ред.) та знаходились на рахунках ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (належить Петру Порошенку і його партнерам, - ред.).

Як зазначається, 16 січня суд прийняв рішення про передачу цих коштів в управління АРМА та зобов’язав ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» перерахувати кошти на рахунки АРМА.

Є така сума в зобовязаннях Порох банки
http://www.ii-bank.com.ua/files/ZvitIII_2019.pdf
Але прийдеться з коррахунків із-за кордону щось потягнути.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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прийдеться трясти
буде (не)спокійно!
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 04:04

  greenozon написав:sens

скам-банці місце в анналах історії :)

Лучше сразу в аналах :lol:
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