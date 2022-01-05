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Обслуговування в українських
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Міжнародний
Інвестиційний Банк

Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 13:33

  AlexSV написав:Подняли ставки +1% по грн, плюс вспомнили о программе лояльности (+0,5%). А в конце года, когда забирал депо, рассказывали что им деньги не нужны…


в турции хоть валюта и упала, все равно на жизнь что-то нужно
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:26

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

яки прогнозы, шановне панство?
cohan
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Повідомлень: 3384
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15161718
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