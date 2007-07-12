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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 січ, 2022 13:33
AlexSV написав:
Подняли ставки +1% по грн, плюс вспомнили о программе лояльности (+0,5%). А в конце года, когда забирал депо, рассказывали что им деньги не нужны…
в турции хоть валюта и упала, все равно на жизнь что-то нужно
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:26
яки прогнозы, шановне панство?
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:00
cohan написав:
яки прогнозы, шановне панство?
по Труреччині чи по мібу ?
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greenozon
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:20
cohan написав: greenozon написав: cohan написав:
яки прогнозы, шановне панство?
по Труреччині чи по мібу ?
ну, у Турции вряд ли собственник скоро сменится )
про КХ думали теж...
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П'ят 07 січ, 2022 14:44
mustbe
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