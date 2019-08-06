Забудовниками, які прив'язували ціни на свої квартири до гри

И застройщики бедные и людишек жалко...
Или веревка и мыло или банки лесом посылать, только нужны очень железные ... органы.
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Додано: Вів 24 лют, 2015 00:08
Додано: Вів 24 лют, 2015 00:31
Ветка, потому что людей в Киеве лимона 4-5.
Среди них есть и кассиры ашана с 3 тыгрн зарплаты и директора/владельцы фирм, чинуши на откатах, манагеры на %%%, заробитчане, которые в Европе на низкоквалифицированных работах зарабатывают огромные по нашим понятиям деньги, крестьяне, продавшие свои нашару полученные паи, аутсортсеры, которым продолжают платить зарплаты в баксах - смешные по западным меркам и безумные для нас, а так же люди которые РАНЬШЕ смогли заработать и не про..рать деньги, вложив их или в недвигу или в иной пассивны доход (соседи в 2008 продали 3к (за сколько -даже не знаю, но учитывая уровень цен на 2к в 2008, могу предположить порядка 250-280 куе), в 2010 перевели в гривну под 25%, а в первой половине 2013 ушли зеленый нал. Можете посчитать их состояние от продажи одной 3к? Понимаю, что такой оптимализм похож на сказку, но продавали они с прицелом на покупку дома, а тут кризис - решили повременить, а с депозитом - сами в банке работали, поэтому руку на пульсе держали).
В общем, людей - тьма, ситуации у каждого индивидуальны - кому на очередной мерс не проблема, а кому-то на поесть проблема.
Востаннє редагувалось rjkz в Вів 24 лют, 2015 01:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 лют, 2015 00:35
Где-то я такие сказки слышал
Додано: Вів 24 лют, 2015 01:03
Ай-йа-ай!
"не то хорошо, что мне плохо, а то хорошо, что другим хуже."
А слабо работать не "на дядю"? Самому стать "дядей"?Чего так? Это не с 9 до 18 по форумам лазить, после работы с корешами пиво жрать! Это такой напряг, что можно с катушек съехать, это работа порой с 4-х утра до 2-х ночи без выходных, без расслабона, потому что если ты не заработаешь, то ничего не получишь, а зарплаты тем, кто висит на форумах платить надо, а СВОИМИ деньгами рисковать надо, а за аренду платить надо, налоги посчитать правильно и заплатить надо, а ошибешься где-то на копейку с тебя семь шкур спустят, и после всех этих геморов можешь влететь...но можешь и заработать. При этом если влетишь, то вокруг наемные форумосидетели будут злорадствовать, а если заработаешь - завидовать черной завистью.
(С.Лукьяненко, "Последний дозор")
Додано: Вів 24 лют, 2015 08:40
Як би Ви могли за 6-12 місяців побудувати 140 м2 і при цьому за свої закупили всі необхідні матеріали - то чому б не заплатити.
А тепер трошечки цифр
1 Один працівник будівельної фірми будує в середньому 2 м2 площ житла ( при цьому щоб отримати 2 м2 площі житла , збудувати треба 3 м2 площі споруди - різні там сходи,коридори,підвали,чердаки,ліфтові,аварійні виходи і так далі , я вже мовчу про трансформаторні,котельні - без яких будинок - це просто набір цегли)
До речі , 2 м2 це не тільки 1000 штук цегли й 0,4 м3 залізобетону , це 13 м2 стяжок/штукатурок , третина вікна ......
2 140 м2 / 2 = 70 людино/місяців.
Питання на засипку - за яку суму заробітної плати ви погодитесь працювати під дощем в грязюці і на морозі ?
Доларів в 500 - мінімум .
70 х 500 = 35 000
Як бачите ще нічого не зробили , а 35000/120000=30% вже тю-тю
Додайте до цих % податки на зарплату в 36,6+3,6+15=55%
30% +55% від 30%=45%
Далі розписувати ?
Диванні стратеги....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 24 лют, 2015 09:06
budivelnik кому Вы рассказываете?
Народ считает, что товары должны стоить исключительно столько, сколько скажут на форуме.
Если чел имеет в месяц 3500 грн (это уже 100 баксов), то новая тойота не может стоить больше его годового дахада, то есть пока 1200 баксов, квартира не может стоить больше 3-х летнего заработка, а еще ему надо на пиво, сигареты и яфон где-то нескрести, причем справедливость цены на яфон у него не вызывает сомнений, патамуша это типа крута и туда мона игрухи закачать. В общем, уровень развития понятен?
Додано: Вів 24 лют, 2015 15:17
В ваших расчетах есть серьезная ошибка. С учетом того что хороший каменщик с помощником кладет не менее 1000 кирпичей в день (что действительно равно немного менее 2 кв.м сооружения при толщине стены в 1 кирпич и высоте потолка 3 метра), то выходит 140 кв.м / 2 = 70 человеко / дней (а не месяцев как вы пишете). Итого, если даже взять уровень з/п который вы назвали для обоих (т.е. каменщик + помощник = 1000$ / мес) и 5-ти дневную рабочую неделю (а обычно это 6-ти дневная рабочая неделя), то получим цену кладки 70 x 500 x 2 / 22 = 3181$ за укладку кирпича для площади сооружения в 140 кв.м (или 70 x 500 x 2 / 26 = 2692$ для реальной рабочей недели).
А в реальном мире, если посмотреть на вакансии которые публикуют строительные компании в Киеве, то ищут хороших каменщиков на среднюю з/п в ~10000 грн (что ~300$ при сегодняшнем курсе). Соответственно з/п помощника будет раза в 2 меньше чем у каменщика. Подсчитываем с этими поправками, 70 x (300 + 150) / 26 = 1211$ (что согласитесь очень далеко от 35000$ которые насчитали вы).
Про налоги с фонда оплаты труда, вопрос тоже интересный конечно. Утверждать ничего не берусь, но неоднократно слышал от работавших у меня строителей что на стройках частенько идет неофициальное трудоустройство (что означает 0% налогов для работодателя).
Додано: Чет 22 сер, 2019 02:02
Точно казочка Якщо б знижка була 5К я б ще може и повірив, а так смішно.
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