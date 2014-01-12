Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

сравнения, диаграммы
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 29 чер, 2017 16:08
Индексы ВВП: как растут/падают экономики СНГ и Европы
сравнения, диаграммы
Додано: Пон 10 лип, 2017 19:24
ВВП стран СНГ И Европы: номинальный в долларовом эквиваленте, на душу населения. динамика
диаграммы
Додано: Сер 12 лип, 2017 13:40
в конце - сравнение с активами банк. систем Беларуси, Венгрии, Грузии, Казахстана, Литвы, Польши, России, Румынии, Украины, Чехии — диаграммы
Додано: Пон 17 лип, 2017 16:04
ЗВР стран СНГ и Восточной Европы
июнь-2017
Додано: Сер 15 лис, 2017 09:42
Прирост ВВП Румынии в 3 кв. - рекордные 8,8%, Польши - наибольший за 5 лет - 4,7%, Болгарии - 3,9%, Венгрии - 3,6%.
Украины - 2,1%, России - 1,8%
Средний квартальный процент роста за последние 8 кварталов: Румыния - 5,5%, Польша - 3,6, Болгария - 3,7, Венгрия - 2,8
Украина - 1,7, Россия - 0,1
Додано: Сер 31 січ, 2018 02:25
Украина
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Среднегодовая зарплата:
2013-й — 3265 грн
2017-й — 7104 грн
номинальный рост — в 2,176 раз
среднегодовая инфляция:
2014-й — 12,1%
2015-й — 48,7%
2016-й — 13,9%
2017-й — 14,4%
за 4 года — в 2,172 раз
реальная зарплата, таким образом = 2,176/2,172*100-100 = +0,2%
то есть в Украине по официальной средней зарплате достигнут уровень докризисного 2013-го.
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Беларусь
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Среднегодовая зарплата:
2013-й — 513,94 руб.
2017-й — 815,2 руб.
номинальный рост — на 58,6%
среднегодовая инфляция:
2014-й — 18,1%
2015-й — 13,5%
2016-й — 11,8%
2017-й — 6,0%
за 4 года — на 50,8%
реальная зарплата, таким образом = 1,508/1,586*100-100 = -5,0%
то есть в Беларуси средняя зарплата 2017-го не достигла уровня докризисного 2013-го — ниже на 5,0%
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Россия
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Среднегодовая зарплата:
2013-й — 29 792 руб.
2017-й — 39 085 руб.
номинальный рост — на 31,2%
среднегодовая инфляция:
2014-й — 7,8%
2015-й — 15,5%
2016-й — 7,1%
2017-й — 3,7%
за 4 года — на 38,3%
реальная зарплата, таким образом = 1,312/1,383*100-100 = -5,1%
то есть в России средняя зарплата 2017-го не достигла уровня докризисного 2013-го — ниже на 5,1%
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