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Статистика: ВВП, ЗВР, платежный
баланс, внешний долг, торго

Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2017 16:08

Индексы ВВП: как растут/падают экономики СНГ и Европы

сравнения, диаграммы

https://bankiros.ru/news/rossia-vs-evro ... ystree-448
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2017 19:24

ВВП стран СНГ И Европы: номинальный в долларовом эквиваленте, на душу населения. динамика

диаграммы

https://bankiros.ru/news/rossia-vs-evro ... elenia-451
maxxximus
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2017 13:40

в конце - сравнение с активами банк. систем Беларуси, Венгрии, Грузии, Казахстана, Литвы, Польши, России, Румынии, Украины, Чехии — диаграммы

https://bankiros.ru/news/aktivy-rossijs ... yrosli-455
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2017 16:04

ЗВР стран СНГ и Восточной Европы

июнь-2017

https://bankiros.ru/news/zvr-rossii-ras ... podrad-471
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2017 09:42

Прирост ВВП Румынии в 3 кв. - рекордные 8,8%, Польши - наибольший за 5 лет - 4,7%, Болгарии - 3,9%, Венгрии - 3,6%.
Украины - 2,1%, России - 1,8%
Средний квартальный процент роста за последние 8 кварталов: Румыния - 5,5%, Польша - 3,6, Болгария - 3,7, Венгрия - 2,8
Украина - 1,7, Россия - 0,1
maxxximus
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2017 10:00

maxxximus
З поверненням! Давно тут не писали, цікава тема! ;)
V2
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 02:25

Украина
===========
Среднегодовая зарплата:
2013-й — 3265 грн
2017-й — 7104 грн
номинальный рост — в 2,176 раз

среднегодовая инфляция:
2014-й — 12,1%
2015-й — 48,7%
2016-й — 13,9%
2017-й — 14,4%

за 4 года — в 2,172 раз

реальная зарплата, таким образом = 2,176/2,172*100-100 = +0,2%

то есть в Украине по официальной средней зарплате достигнут уровень докризисного 2013-го.
===============

Беларусь
========
Среднегодовая зарплата:
2013-й — 513,94 руб.
2017-й — 815,2 руб.
номинальный рост — на 58,6%

среднегодовая инфляция:
2014-й — 18,1%
2015-й — 13,5%
2016-й — 11,8%
2017-й — 6,0%

за 4 года — на 58,8%

реальная зарплата, таким образом = 1,586/1,588*100-100 = -0,1%

то есть в Беларуси средняя зарплата 2017-го тоже достигла уровня докризисного 2013-го
=========================

Россия
=============
Среднегодовая зарплата:
2013-й — 29 792 руб.
2017-й — 39 085 руб.
номинальный рост — на 31,2%

среднегодовая инфляция:
2014-й — 7,8%
2015-й — 15,5%
2016-й — 7,1%
2017-й — 3,7%

за 4 года — на 38,3%

реальная зарплата, таким образом = 1,312/1,383*100-100 = -5,1%

то есть в России средняя зарплата 2017-го не достигла уровня докризисного 2013-го — ниже на 5,1%
sumavi
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:40

Re: Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, т

Ага, при этом что такое средняя ЗП.
Вон у Юры прокурора ЗП 100к+
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:14

Динамика и статистика за январь (и не только):

индекс доллара — https://sumavi-belarus.blogspot.com.by/ ... -post.html
индекс евро — https://sumavi-belarus.blogspot.com.by/ ... /eurx.html
нефть Brent — https://sumavi-belarus.blogspot.com.by/ ... brent.html
sumavi
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