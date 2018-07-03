Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

2015 - 91,03
2016 - 93,27
2017 - 112,15
рост 2017/2016 - 20,2%
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Нед 01 лип, 2018 14:51
World Bank - ВВП Украины (и др.)в млрд долл.
2015 - 91,03
2016 - 93,27
2017 - 112,15
рост 2017/2016 - 20,2%
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:21
Re: Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, т
5 фактов об экономике Украины глазами экспертов Всемирного банка
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