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Статистика: ВВП, ЗВР, платежный
баланс, внешний долг, торго

Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:51

World Bank - ВВП Украины (и др.)в млрд долл.

2015 - 91,03
2016 - 93,27
2017 - 112,15
рост 2017/2016 - 20,2% :shock:

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=2015
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:21

Re: Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, т

5 фактов об экономике Украины глазами экспертов Всемирного банка
http://biz.liga.net/ekonomika/all/infog ... nogo-banka
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