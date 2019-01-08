Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

С начала 2019-го года в одних странах СНГ власти подняли минимальную заработную плату, в других — осталась на ранее сложившемся уровне, а кое-где минималка уже давно не менялась, имеет совсем незначительный размер, и даже перестала иметь хоть какого-то экономического значения. На данный момент наибольшая минимальная зарплата (МЗП) среди стран СНГ — в России, временами лидером в рейтинге МЗП становилась Беларусь, которая сейчас на 2-м месте. После подъема минималки в Украине и также благодаря укрепившейся гривне, украинская МЗП вплотную приблизилась к белорусской, и при определенных курсовых обстоятельствах может превзойти последнюю.