Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

С начала 2019-го года в одних странах СНГ власти подняли минимальную заработную плату, в других — осталась на ранее сложившемся уровне, а кое-где минималка уже давно не менялась, имеет совсем незначительный размер, и даже перестала иметь хоть какого-то экономического значения. На данный момент наибольшая минимальная зарплата (МЗП) среди стран СНГ — в России, временами лидером в рейтинге МЗП становилась Беларусь, которая сейчас на 2-м месте. После подъема минималки в Украине и также благодаря укрепившейся гривне, украинская МЗП вплотную приблизилась к белорусской, и при определенных курсовых обстоятельствах может превзойти последнюю.
Во всех странах Восточной Европы и СНГ за год вырос долларовый эквивалент ВВП, чему способствовало падение доллара и, соответственно, рост курсов евро и национальных валют к американской валюте, а также физический прирост экономики. ... в самом плохом состоянии находятся сырьевые нефтегазовые страны СНГ, пострадавшие от падения цен на углеводороды, и Украина. Однако по поводу последней следует учесть, что Украина физически потеряла 10–15% экономики (Крым, часть Донбасса), что не могло не сказаться на номинальном размере ее ВВП.