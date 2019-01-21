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Статистика: ВВП, ЗВР, платежный
баланс, внешний долг, торго

Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:51

World Bank - ВВП Украины (и др.)в млрд долл.

2015 - 91,03
2016 - 93,27
2017 - 112,15
рост 2017/2016 - 20,2% :shock:

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=2015
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:21

Re: Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, т

5 фактов об экономике Украины глазами экспертов Всемирного банка
http://biz.liga.net/ekonomika/all/infog ... nogo-banka
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 08:08

Динамика ВВП стран СНГ и Восточной Европы, III квартал 2018-го
Как выросла экономика в этих странах.

https://banki24.by/news/2994-sravnivaem ... -vvp-stran

Диаграммы

Из 25-и стран СНГ и Восточной («Новой») Европы только 1 страна в III квартале 2018-го показала реальное падение экономики (к III кварталу 2017-го) — это Азербайджан
Лидером же рейтинга является Польша
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:26

Сравниваем. Минимальная зарплата в странах СНГ: украинская минималка догнала белорусскую

https://banki24.by/news/3002-sravnivaem ... zarplata-v

С начала 2019-го года в одних странах СНГ власти подняли минимальную заработную плату, в других — осталась на ранее сложившемся уровне, а кое-где минималка уже давно не менялась, имеет совсем незначительный размер, и даже перестала иметь хоть какого-то экономического значения. На данный момент наибольшая минимальная зарплата (МЗП) среди стран СНГ — в России, временами лидером в рейтинге МЗП становилась Беларусь, которая сейчас на 2-м месте. После подъема минималки в Украине и также благодаря укрепившейся гривне, украинская МЗП вплотную приблизилась к белорусской, и при определенных курсовых обстоятельствах может превзойти последнюю.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:34

ВВП стран СНГ и Восточной Европы в долларовом эквиваленте. III квартал 2018-го

https://banki24.by/news/3007-sravnivaem ... -3-kv-2018
диаграммы

Во всех странах Восточной Европы и СНГ за год вырос долларовый эквивалент ВВП, чему способствовало падение доллара и, соответственно, рост курсов евро и национальных валют к американской валюте, а также физический прирост экономики.
...
в самом плохом состоянии находятся сырьевые нефтегазовые страны СНГ, пострадавшие от падения цен на углеводороды, и Украина. Однако по поводу последней следует учесть, что Украина физически потеряла 10–15% экономики (Крым, часть Донбасса), что не могло не сказаться на номинальном размере ее ВВП.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:57

Валовой внешний долг ВВП стран СНГ и Восточной Европы. III квартал 2018-го

https://banki24.by/news/3019-sravnivaem ... shniy-dolg

диаграммы
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 08:42

Итоги 2018-го. ЗВР стран СНГ и Восточной Европы: размер и изменение за год

https://banki24.by/news/3024-itogi-2018-go-zvr
диаграммы
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 06:29

Долларовый ВВП на душу населения стран СНГ и Восточной Европы, III квартал 2018-го

https://banki24.by/news/3028-sravnivaem-dollarovyy-vvp
диаграммы

В рейтинге по показателю «ВВП на душу населения» вся нижняя половина списка состоит из стран СНГ и наиболее бедных балканских государств, вся верхняя — из восточноевропейских стран ЕС, и лишь 2-х нефтегазовых стран СНГ — России и Казахстана. А разница в величине подушевого ВВП между самым верхом и самым низом рейтинга составляет 20 раз.
maksimus silvestris
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