Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 31 січ, 2019 08:21
Итоги 2018-го. Сравним годовую инфляцию в странах СНГ и Восточной Европы
https://banki24.by/news/3049-itogi-2018-go-sravnim
диаграмма
Наибольший же рост цен в регионе, как в национальной валюте, так и в долларах, зафиксирован в 2018-м году в Украине: там продолжается ценовое восстановление после сильнейшего девальвационного падения в 2014–16 гг.
maksimus silvestris
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