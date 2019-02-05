Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

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Наибольший же рост цен в регионе, как в национальной валюте, так и в долларах, зафиксирован в 2018-м году в Украине: там продолжается ценовое восстановление после сильнейшего девальвационного падения в 2014–16 гг.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 31 січ, 2019 08:21
Итоги 2018-го. Сравним годовую инфляцию в странах СНГ и Восточной Европы
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Додано: Сер 06 лют, 2019 08:33
Внешний долг стран СНГ и Восточной Европы в % к ВВП, III квартал 2018-го
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