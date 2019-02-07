Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
+ Додати тему
Відповісти на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 31 січ, 2019 08:21
Итоги 2018-го. Сравним годовую инфляцию в странах СНГ и Восточной Европы
https://banki24.by/news/3049-itogi-2018-go-sravnim
диаграмма
Наибольший же рост цен в регионе, как в национальной валюте, так и в долларах, зафиксирован в 2018-м году в Украине: там продолжается ценовое восстановление после сильнейшего девальвационного падения в 2014–16 гг.
maksimus silvestris
Повідомлень: 30
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 лют, 2019 08:33
Внешний долг стран СНГ и Восточной Европы в % к ВВП, III квартал 2018-го https://banki24.by/news/3062-sravnivaem ... dolg-stran
диаграммы
maksimus silvestris
Повідомлень: 30
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 лют, 2019 11:20
maksimus silvestris Спасибо, познавательная тема.
freeze
4
Повідомлень: 9503
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2783 раз.
Подякували: 3868 раз.
Профіль
16
2
2
Додано: П'ят 08 лют, 2019 08:03
Как изменились курсы валют в странах СНГ и Восточной Европы с 2013-го года
Читать полностью:
https://banki24.by/news/3070-sravnivaem ... ilis-kursy
диаграммы
maksimus silvestris
Повідомлень: 30
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ТупУм
,
Модератор