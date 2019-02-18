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Статистика: ВВП, ЗВР, платежный
баланс, внешний долг, торго

Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 08:21

Итоги 2018-го. Сравним годовую инфляцию в странах СНГ и Восточной Европы

https://banki24.by/news/3049-itogi-2018-go-sravnim
диаграмма

Наибольший же рост цен в регионе, как в национальной валюте, так и в долларах, зафиксирован в 2018-м году в Украине: там продолжается ценовое восстановление после сильнейшего девальвационного падения в 2014–16 гг.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 08:33

Внешний долг стран СНГ и Восточной Европы в % к ВВП, III квартал 2018-го

https://banki24.by/news/3062-sravnivaem ... dolg-stran
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maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:20

maksimus silvestris

Спасибо, познавательная тема.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 08:03

Как изменились курсы валют в странах СНГ и Восточной Европы с 2013-го года

Читать полностью: https://banki24.by/news/3070-sravnivaem ... ilis-kursy
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:19

Как изменились цены в странах СНГ и Восточной Европы с 2013-го года
в т.ч. долларовые

https://banki24.by/news/3096-sravnivaem ... nilis-ceny
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