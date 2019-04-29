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Статистика: ВВП, ЗВР, платежный
баланс, внешний долг, торго

Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 10:01

  maksimus silvestris написав:Долларовый ВВП стран СНГ и Восточной Европы на душу населения по итогам 2018 года

https://banki24.by/news/3247-sravnim-do ... -vvp-stran
диаграммы

В рейтинге 2018-го года по показателю ВВП на душу населения вся нижняя половина списка состоит из стран СНГ и наиболее бедных балканских государств, а вся верхняя — из восточноевропейских стран ЕС и только лишь 2-х нефтегазовых стран СНГ — России и Казахстана.
При этом разница в подушевом ВВП между странами из самого верха и самого низа рейтинга составляет 30 раз. И разница эта увеличивается: номинальный прирост подушевого показателя стран из верхней части рейтинга за год в разы больше, чем из нижней. Это результат как более быстрого реального и номинального роста ВВП, так и изначально большего непосредственно подушевого показателя: «богатые богатеют быстрее».
В нескольких странах долларовый ВВП на душу населения в 2018-м году достиг исторически рекордного размера или приблизился к максимуму. С другой стороны, в нефтегазовых странах СНГ сегодняшний подушевой ВВП в $-эквиваленте намного меньше некогда достигнутого максимального.


Интересно, что белорусскиq источник оценивает численность населения Украины достаточно близко к реальности:
ВВП (131 млрд. долларов)/среднедушевой ВВП (3 560 долларов в год)=36,8 млн. человек - примерно на 1,5 млн. больше, чем постоянное население страны де-факто.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 07:52

Какая инфляция была в странах СНГ и Восточной Европы в марте

https://banki24.by/news/3249-kakaya-inflyaciya-byla-v
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maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:41

Внешний долг на душу населения стран СНГ и Восточной Европы по итогам 2018 года

https://banki24.by/news/3258-sravnim-vneshniy-dolg-na
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 10:26

ВВП 2018-го года стран СНГ и Восточной Европы по паритету покупательной способности (ППС)

https://banki24.by/news/3264-sravnim-vvp-2018-go
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