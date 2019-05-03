Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

В рейтинге 2018-го года по показателю ВВП на душу населения вся нижняя половина списка состоит из стран СНГ и наиболее бедных балканских государств, а вся верхняя — из восточноевропейских стран ЕС и только лишь 2-х нефтегазовых стран СНГ — России и Казахстана.

При этом разница в подушевом ВВП между странами из самого верха и самого низа рейтинга составляет 30 раз. И разница эта увеличивается: номинальный прирост подушевого показателя стран из верхней части рейтинга за год в разы больше, чем из нижней. Это результат как более быстрого реального и номинального роста ВВП, так и изначально большего непосредственно подушевого показателя: «богатые богатеют быстрее».

В нескольких странах долларовый ВВП на душу населения в 2018-м году достиг исторически рекордного размера или приблизился к максимуму. С другой стороны, в нефтегазовых странах СНГ сегодняшний подушевой ВВП в $-эквиваленте намного меньше некогда достигнутого максимального.