Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

В рейтинге 2018-го года по показателю ВВП на душу населения вся нижняя половина списка состоит из стран СНГ и наиболее бедных балканских государств, а вся верхняя — из восточноевропейских стран ЕС и только лишь 2-х нефтегазовых стран СНГ — России и Казахстана. При этом разница в подушевом ВВП между странами из самого верха и самого низа рейтинга составляет 30 раз. И разница эта увеличивается: номинальный прирост подушевого показателя стран из верхней части рейтинга за год в разы больше, чем из нижней. Это результат как более быстрого реального и номинального роста ВВП, так и изначально большего непосредственно подушевого показателя: «богатые богатеют быстрее». В нескольких странах долларовый ВВП на душу населения в 2018-м году достиг исторически рекордного размера или приблизился к максимуму. С другой стороны, в нефтегазовых странах СНГ сегодняшний подушевой ВВП в $-эквиваленте намного меньше некогда достигнутого максимального.
Интересно, что белорусскиq источник оценивает численность населения Украины достаточно близко к реальности: ВВП (131 млрд. долларов)/среднедушевой ВВП (3 560 долларов в год)=36,8 млн. человек - примерно на 1,5 млн. больше, чем постоянное население страны де-факто.
Лидером апрельского курсового рейтинга стала Украина: её гривна больше всех остальных валют региона СНГ и Восточной Европы укрепилась к доллару в этом месяце. А аутсайдером месяца — Молдова с сильно ослабшим к доллару леем. Беларусь заняла 4-е место: Br-рубль в апреле заметно укрепился к доллару. Но в курсовом рейтинге за период с начала года лидерство по-прежнему у России: Rr-рубль вырос к доллару за первые 4 месяца 2019-го больше всех остальных валют в регионе. Этому способствовало сильное удорожание нефти. Кроме Rr-рубля, в тройке лидеров по итогам января—апреля — гривна Украины и Br-рубль Беларуси. Аутсайдером же и апрельского и январско—апрельского курсовых рейтингов стала Молдова: её лей сильно сдал позиции, начав падать с середины марта, а в апреле ускорив свое ослабление.