Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

Номинальный прирост ВВП в долларах за период с 2008-го по 2018-й показало большинство стран как Восточной Европы, та и СНГ. Из числа восточноевропейских стран ЕС сегодняшний размер ВВП в $-эквиваленте меньше, чем был в 2008-м — в Хорватии, Венгрии, Словении и Латвии, а из СНГ — в Украине, России, Азербайджане и Беларуси.
Это очередной материал в серии сравнительного анализа финансово-экономических изменений стран Восточной Европы и СНГ за последние 10 лет. Ранее были рассмотрены темы динамики реального ВВП и номинального ВВП в долларовом эквиваленте — насколько изменился размер экономик этих стран с 2008-го по настоящее время. На этот раз — как изменился за этот период их подушевой ВВП, номинальный в $-эквиваленте.