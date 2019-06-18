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Статистика: ВВП, ЗВР, платежный
баланс, внешний долг, торго

Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 08:44

Как изменился номинальный размер ВВП в $-эквиваленте стран СНГ и Восточной Европы за 10 лет, с 2008-го по 2018-й

https://banki24.by/news/3354-kak-izmeni ... nyy-razmer
диаграммы

Номинальный прирост ВВП в долларах за период с 2008-го по 2018-й показало большинство стран как Восточной Европы, та и СНГ. Из числа восточноевропейских стран ЕС сегодняшний размер ВВП в $-эквиваленте меньше, чем был в 2008-м — в Хорватии, Венгрии, Словении и Латвии, а из СНГ — в Украине, России, Азербайджане и Беларуси.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 07:00

Как изменился $-эквивалент ВВП на душу населения стран СНГ и Восточной Европы за 10 лет, с 2008-го по 2018-й

https://banki24.by/news/3357-kak-izmeni ... valent-vvp
диаграммы

Это очередной материал в серии сравнительного анализа финансово-экономических изменений стран Восточной Европы и СНГ за последние 10 лет. Ранее были рассмотрены темы динамики реального ВВП и номинального ВВП в долларовом эквиваленте — насколько изменился размер экономик этих стран с 2008-го по настоящее время. На этот раз — как изменился за этот период их подушевой ВВП, номинальный в $-эквиваленте.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:35

Сравним зарплаты в странах СНГ по размеру их долларового эквивалента

https://banki24.by/news/3364-sravnim-zarplaty-v-stranah
диаграммы
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 05:29

Как изменились зарплаты в долларовом эквиваленте в странах СНГ с 2013-го года

https://banki24.by/news/3368-kak-izmenilis-zarplaty-v
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 09:28

Сравним инфляцию в странах СНГ и Восточной Европы. Май 2019-го

https://banki24.by/news/3383-sravnim-in ... -v-stranah
диаграммы

В мае наибольшая месячная потребительская инфляция в регионе СНГ и Восточной Европы оказалась в Молдове, а накопленная за 5 месяцев с начала года — в Узбекистане. В этой же среднеазиатской стране самая значительная сейчас и годовая инфляция. С другой стороны, 4 страны (в том числе 2 из СНГ) зафиксировали в мае падение цен с предыдущего месяца, за период с начала года дефляцию у себя зафиксировал только Кыргызстан, и в этой же стране — наименьшая в регионе годовая инфляция на потребительском рынке.
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