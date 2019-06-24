Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

Номинальный прирост ВВП в долларах за период с 2008-го по 2018-й показало большинство стран как Восточной Европы, та и СНГ. Из числа восточноевропейских стран ЕС сегодняшний размер ВВП в $-эквиваленте меньше, чем был в 2008-м — в Хорватии, Венгрии, Словении и Латвии, а из СНГ — в Украине, России, Азербайджане и Беларуси.
Это очередной материал в серии сравнительного анализа финансово-экономических изменений стран Восточной Европы и СНГ за последние 10 лет. Ранее были рассмотрены темы динамики реального ВВП и номинального ВВП в долларовом эквиваленте — насколько изменился размер экономик этих стран с 2008-го по настоящее время. На этот раз — как изменился за этот период их подушевой ВВП, номинальный в $-эквиваленте.
В мае наибольшая месячная потребительская инфляция в регионе СНГ и Восточной Европы оказалась в Молдове, а накопленная за 5 месяцев с начала года — в Узбекистане. В этой же среднеазиатской стране самая значительная сейчас и годовая инфляция. С другой стороны, 4 страны (в том числе 2 из СНГ) зафиксировали в мае падение цен с предыдущего месяца, за период с начала года дефляцию у себя зафиксировал только Кыргызстан, и в этой же стране — наименьшая в регионе годовая инфляция на потребительском рынке.
Очередная тема из серии сравнительных изменений экономических и финансовых показателей стран после 2013-го года, ставшего «новым 1913-м годом» в экономической статистике — как изменились зарплаты в странах СНГ в реальном выражении. В отличие от ранее рассмотренного изменения в СНГ зарплат в долларовом эквиваленте с 2013-го года, динамика реальной зарплаты учитывает изменение покупательной способность, ведь после 2013-го года потребительские цены изменились в странах даже в долларах по-разному, как и курсы валют после 2013-го.
Сравнительный анализ финансово-экономических изменений после 2013-го, ставшего «новым 1913-м годом» в экономической статистике продолжается темой изменения ВВП стран СНГ и Восточной Европы — абсолютной его долларовой величины: как изменился долларовый размер этих экономик за 5 лет, с 2013-го по 2018-й годы. Раньше были рассмотрены темы: курсы валют, потребительская инфляция, средняя зарплата в СНГ в долларовом эквиваленте и реальная — как это всё изменилось в регионе после 2013-го года.
Это очередной материал из серии сравнений финансово-экономических изменений в странах СНГ и Восточной Европы после 2013-го года, ставшего «новым 1913-м» в экономической статистике. Ранее были рассмотрены темы: курсы валют, потребительская инфляция, средняя зарплата в СНГ в долларовом эквиваленте и реальная, а также номинальный ВВП в $-эквиваленте: как все это изменилось после 2013-го года по настоящее время — в каких странах показатели ухудшились, в каких — улучшились.