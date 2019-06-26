Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

диаграммы
Из событий, произошедших после 2013-го года, наибольшее влияние на размер валового внешнего долга (ВВД) в долларовом исчислении оказало укрепление самого доллара, снизившее долларовый эквивалент составляющих ВВД, сформированных в евро, что особенно важно для стран Восточной Европы.
Для России — это западные санкции, ограничившие приток капитала в страну при необходимости обслуживать и возвращать прежние долги на фоне упавших цен на нефть, что, в итоге, вызвало там длительную рецессию.
Для Беларуси, экономически тесно завязанной на Россию, рецессия российской экономики замедлила развитие и экономики Беларуси, а с этим — и привлекательность ее для внешнего капитала.
Ну, а на динамику ВВД Украины повлияли, конечно, события 2014–16 гг. в стране, сопровождавшиеся сильнейшим выводом капитала из банковской системы, за рубеж, поставившее Украину в состояние преддефолта по внешним и внутренним обязательствам. С последующей финансовой помощью Запада, предоставленной в виде кредитов с целью погашения прежних кредитов и финансовой стабилизации в стране, что стабилизировало динамику ВВД.