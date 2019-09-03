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Статистика: ВВП, ЗВР, платежный
баланс, внешний долг, торго

Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 07:12

Как изменился внешний долг стран СНГ и Восточной Европы с 2013-го года

https://banki24.by/news/3409-kak-izmeni ... shniy-dolg
диаграммы

Из событий, произошедших после 2013-го года, наибольшее влияние на размер валового внешнего долга (ВВД) в долларовом исчислении оказало укрепление самого доллара, снизившее долларовый эквивалент составляющих ВВД, сформированных в евро, что особенно важно для стран Восточной Европы.
Для России — это западные санкции, ограничившие приток капитала в страну при необходимости обслуживать и возвращать прежние долги на фоне упавших цен на нефть, что, в итоге, вызвало там длительную рецессию.
Для Беларуси, экономически тесно завязанной на Россию, рецессия российской экономики замедлила развитие и экономики Беларуси, а с этим — и привлекательность ее для внешнего капитала.
Ну, а на динамику ВВД Украины повлияли, конечно, события 2014–16 гг. в стране, сопровождавшиеся сильнейшим выводом капитала из банковской системы, за рубеж, поставившее Украину в состояние преддефолта по внешним и внутренним обязательствам. С последующей финансовой помощью Запада, предоставленной в виде кредитов с целью погашения прежних кредитов и финансовой стабилизации в стране, что стабилизировало динамику ВВД.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 08:38

Динамика доллара, нефти и валют стран СНГ и Восточной Европы в июне 2019-го

https://banki24.by/news/3421-dinamika-dollara-nefti-i
диаграммы

Заметное ослабление доллара в мире в июне способствовало тому, что все европейские валюты и большинство валют стран СНГ укрепились к американской по итогам этого месяца. А удорожание нефти — еще большему росту российского рубля, который и стал лидером июньского курсового рейтинга. Он же стал и лидером укрепления к доллару за период с начала года. В лидерах по итогам января—июня ещё гривня Украины и Br-рубль Беларуси.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:40

Демография в Беларуси, России, Украине

https://banki24.by/news/3477-belarus-le ... ficheskuyu
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:40

Динамика доллара, нефти и валют стран СНГ и Восточной Европы в июле 2019-го – диаграммы

https://banki24.by/news/3491-dinamika-dollara-nefti-i

Июль 2019-го закончился под знаком гривны: украинская валюта стала самой укрепившейся в СНГ и Восточной Европе. Гривна стала лидером курсового рейтинга не только июля, но вышла вперед и в курсовых рейтингах за период с начала года и за год (за последние 12 месяцев). Это произошло благодаря резкому, но краткосрочному рывку гривны в конце месяца, когда украинская валюта поднялась до своего 3-летнего максимума.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:43

Рейтинг стран СНГ и Восточной Европы по инфляции. Июль 2019-го. Инфографика

https://banki24.by/news/3534-reyting-stran-sng-i
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 06:54

Средняя зарплата в Украине превысила докризисный уровень и приблизилась к историческому максимуму. А что в Беларуси?

https://banki24.by/news/3549-srednyaya- ... -v-ukraine
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:53

Динамика курсов валют стран СНГ и Восточной Европы, доллара и нефти в августе 2019-го. Диаграммы

https://banki24.by/news/3558-dinamika-k ... lyut-stran

В августе 2019-го в очередной раз в мире усилился доллар США — вырос индекс доллара USDX. Соответственно, евро ослаб, а вместе с ним — и все национальные валюты Восточной Европы (больше других — злотый Польши). Нефть же подешевела, что привело к сильному падению курса российского Rr-рубля. Но больше всех ослаб в августе сум Узбекистана.
Лидером же августовского курсового рейтинга стал лари Грузии, став единственной валютой региона, выросшей за месяц к доллару — благодаря отскоку от дна, куда лари свалился за три предыдущих месяца.
За период с начала года (за 8 месяцев), как и за год (за последние 12 месяцев), самой укрепившейся валютой к усилившемуся во всем мире доллару стала гривна Украины, причем с большим отрывом от «преследователей» (в первую очередь от Rr-рубля).
Аутсайдер в этих двух рейтингах — сум Узбекистана. Они им оказался именно из-за августовского обвала.
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