Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

Из событий, произошедших после 2013-го года, наибольшее влияние на размер валового внешнего долга (ВВД) в долларовом исчислении оказало укрепление самого доллара, снизившее долларовый эквивалент составляющих ВВД, сформированных в евро, что особенно важно для стран Восточной Европы. Для России — это западные санкции, ограничившие приток капитала в страну при необходимости обслуживать и возвращать прежние долги на фоне упавших цен на нефть, что, в итоге, вызвало там длительную рецессию. Для Беларуси, экономически тесно завязанной на Россию, рецессия российской экономики замедлила развитие и экономики Беларуси, а с этим — и привлекательность ее для внешнего капитала. Ну, а на динамику ВВД Украины повлияли, конечно, события 2014–16 гг. в стране, сопровождавшиеся сильнейшим выводом капитала из банковской системы, за рубеж, поставившее Украину в состояние преддефолта по внешним и внутренним обязательствам. С последующей финансовой помощью Запада, предоставленной в виде кредитов с целью погашения прежних кредитов и финансовой стабилизации в стране, что стабилизировало динамику ВВД.
Заметное ослабление доллара в мире в июне способствовало тому, что все европейские валюты и большинство валют стран СНГ укрепились к американской по итогам этого месяца. А удорожание нефти — еще большему росту российского рубля, который и стал лидером июньского курсового рейтинга. Он же стал и лидером укрепления к доллару за период с начала года. В лидерах по итогам января—июня ещё гривня Украины и Br-рубль Беларуси.
Июль 2019-го закончился под знаком гривны: украинская валюта стала самой укрепившейся в СНГ и Восточной Европе. Гривна стала лидером курсового рейтинга не только июля, но вышла вперед и в курсовых рейтингах за период с начала года и за год (за последние 12 месяцев). Это произошло благодаря резкому, но краткосрочному рывку гривны в конце месяца, когда украинская валюта поднялась до своего 3-летнего максимума.
В августе 2019-го в очередной раз в мире усилился доллар США — вырос индекс доллара USDX. Соответственно, евро ослаб, а вместе с ним — и все национальные валюты Восточной Европы (больше других — злотый Польши). Нефть же подешевела, что привело к сильному падению курса российского Rr-рубля. Но больше всех ослаб в августе сум Узбекистана. Лидером же августовского курсового рейтинга стал лари Грузии, став единственной валютой региона, выросшей за месяц к доллару — благодаря отскоку от дна, куда лари свалился за три предыдущих месяца. За период с начала года (за 8 месяцев), как и за год (за последние 12 месяцев), самой укрепившейся валютой к усилившемуся во всем мире доллару стала гривна Украины, причем с большим отрывом от «преследователей» (в первую очередь от Rr-рубля). Аутсайдер в этих двух рейтингах — сум Узбекистана. Они им оказался именно из-за августовского обвала.