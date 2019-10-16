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Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:30
ВВП по ППС стран СНГ и Восточной Европы – размер и динамика. Диаграммыhttps://banki24.by/news/3693-vvp-po-pps-stran
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maksimus silvestris
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