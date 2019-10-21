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Статистика: ВВП, ЗВР, платежный
баланс, внешний долг, торго

Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:30

ВВП по ППС стран СНГ и Восточной Европы – размер и динамика. Диаграммы

https://banki24.by/news/3693-vvp-po-pps-stran
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:59

Рейтинг стран СНГ и Восточной Европы по реальному росту ВВП. II квартал 2019 года

https://banki24.by/news/3708-reyting-stran-sng
диаграммы
maksimus silvestris
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Повідомлень: 238
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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  #<1 ... 16171819
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