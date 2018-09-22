З 1 квітня знову зростуть тарифи майже на всі комунальні послуги
Дивися повний текст Головні питання про субсидії.
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Додано: П'ят 20 бер, 2015 16:28
Головні питання про субсидії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Головні питання про субсидії.
Додано: П'ят 20 бер, 2015 16:28
"Прогноз: 4 млн украинцев, по словам министра соцполитики Павла Розенко, смогут воспользоваться субсидией по новой системе. До этого субсидии оформили всего 1,1 млн людей."
Покращення вже зараз: 10% населения официально нищие.
Додано: П'ят 20 бер, 2015 19:35
Орієнтовний розмір субсидії (гривень)
0.00
Cубсидія не буде призначена (перевірте заповненість всіх полів)
Додано: П'ят 20 бер, 2015 19:39
А прикол с тем, что НАРАХОВАНУ зарплату для субсидий берут в расчет,а не ВИПЛАЧЕНУ решать не собираются? Ведь фактически мы имеем 78,9% от нарахованой - остальное налоги
Додано: Чет 04 жов, 2018 14:19
скажіть будь ласка чи потрібно мені поновляти субсидіію якщо в 2017 році мені надавали іі потім автоматично поновляли і ніяких змін у мене немае ?
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