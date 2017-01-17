ІНГ Україна

Дт слева , Кт справа !
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2016 18:49
апну ветку)) повод есть
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Додано: Нед 22 вер, 2019 00:25
Зарплатна карта.
Я б хотів відкрити зарплатну карту у валюті для Європи? Це можли?
Додано: Вів 24 вер, 2019 10:03
Додано: Вів 24 вер, 2019 12:06
Зарплатних у них не випускають.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:37
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