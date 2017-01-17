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Обслуговування в українських
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ІНГ Україна

ІНГ Україна
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ІНГ Україна 2.7 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
45%
43
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
7%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2016 18:49

апну ветку)) повод есть

Хорошего главбуха Оксану Леоновну гарячо поздравляем с Юбилеем!
Зображення

Дт слева , Кт справа !
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Хутін Пуй
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 00:25

Зарплатна карта.

Я б хотів відкрити зарплатну карту у валюті для Європи? Це можли?
ermokrat2017
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:03

  ermokrat2017 написав:Я б хотів відкрити зарплатну карту у валюті для Європи? Це можли?


тільки якщо ви в Нідерландах, в Україні не працює з фізиками
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:06

  ermokrat2017 написав:Я б хотів відкрити зарплатну карту у валюті для Європи? Це можли?

Зарплатних у них не випускають.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:37

  Son of Sun написав:
  ermokrat2017 написав:Я б хотів відкрити зарплатну карту у валюті для Європи? Це можли?

Зарплатних у них не випускають.


Зарплатных в евро мабуть нигде у нас не выпускают.
Aps
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