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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 344345346347

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:52

Раді сповістити, що відтепер Ви маєте можливість користуватися послугами
ПроКредит Банку за допомогою мобільного додатку. Ми зробили даний сервіс інтуїтивно
зрозумілим та легким в користуванні та водночас впровадили високі стандарти безпеки.
За допомогою мобільного додатку Ви в будь-який час, використовуючи свій
смартфон можете здійснити наступне:

Перевірити історію транзакцій
 Перерахувати кошти між власними рахунками
 Перевірити баланс рахунку
 Відкрити строковий депозит
 Заблокувати або розблокувати банківську картку
 Встановити ліміти на операції з карткою

Клієнти, які користуються смартфонами на базі операційної системи Android вже
зараз мають можливість завантажити мобільний додаток в Google Play Market:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ng_ukraine
Користувачі IOS-смартфонів отримають доступ до послуг ПроКредит Банку за
допомогою мобільного додатку найближчим часом, про що буде повідомлено
додатково.
Ми продовжуємо вдосконалювати наш мобільний додаток і в найближчому
майбутньому розширимо функціонал, який серед іншого також надасть можливість
здійснювати платежі в гривні.
inflew
 
Повідомлень: 185
З нами з: 28.01.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:08

Re: ПроКредит

Клієнти, які користуються смартфонами на базі операційної системи Android вже
зараз мають можливість завантажити мобільний додаток в Google Play Market:
https://play.google.com/store/apps/deta ... aine&pli=1

"Это приложение недоступно в вашей стране"
И на каких клиентов оно ориентированно?
Dika
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Повідомлень: 237
З нами з: 18.01.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:09

Dika
Ищите внимательно вариант ProCredit Mobile Banking Ukraine. Там есть и другие страны.
Второй возможный ответ - версия Вашего Андроида ниже 4.4 и телефон просто не видит данное приложение.
aleks-kiev
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Повідомлень: 348
З нами з: 16.08.07
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:19

  aleks-kiev написав:Dika
Ищите внимательно вариант ProCredit Mobile Banking Ukraine. Там есть и другие страны.
Второй возможный ответ - версия Вашего Андроида ниже 4.4 и телефон просто не видит данное приложение.

Разобрался, проблема была со страной аккаунта гугла, с другого аккаунта поставилось нормально.
Dika
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Повідомлень: 237
З нами з: 18.01.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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  #<1 ... 344345346347
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