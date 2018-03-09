Раді сповістити, що відтепер Ви маєте можливість користуватися послугами ПроКредит Банку за допомогою мобільного додатку. Ми зробили даний сервіс інтуїтивно зрозумілим та легким в користуванні та водночас впровадили високі стандарти безпеки. За допомогою мобільного додатку Ви в будь-який час, використовуючи свій смартфон можете здійснити наступне:
Перевірити історію транзакцій Перерахувати кошти між власними рахунками Перевірити баланс рахунку Відкрити строковий депозит Заблокувати або розблокувати банківську картку Встановити ліміти на операції з карткою
Клієнти, які користуються смартфонами на базі операційної системи Android вже зараз мають можливість завантажити мобільний додаток в Google Play Market: https://play.google.com/store/apps/deta ... ng_ukraine Користувачі IOS-смартфонів отримають доступ до послуг ПроКредит Банку за допомогою мобільного додатку найближчим часом, про що буде повідомлено додатково. Ми продовжуємо вдосконалювати наш мобільний додаток і в найближчому майбутньому розширимо функціонал, який серед іншого також надасть можливість здійснювати платежі в гривні.
aleks-kiev написав:Dika Ищите внимательно вариант ProCredit Mobile Banking Ukraine. Там есть и другие страны. Второй возможный ответ - версия Вашего Андроида ниже 4.4 и телефон просто не видит данное приложение.
Разобрался, проблема была со страной аккаунта гугла, с другого аккаунта поставилось нормально.