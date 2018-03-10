Барышня, вы во всех ветках отметились
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 бер, 2018 20:33
Додано: Суб 10 бер, 2018 21:29
Додано: Нед 11 бер, 2018 12:50
Re: ПроКредит
Отдают без проблем. Только за карточный счёт надо 1200 грн за год выложить.А если депозит в инвалюте то все 1800
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 11 бер, 2018 14:40
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