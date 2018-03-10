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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 345346347348

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 20:33

  olala написав:Кто знает как сейчас банк возвращает депозити ? Нету ли проблем?

Барышня, вы во всех ветках отметились :roll:

Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 21:29

  Кассандра написав:


— Послушай, у вас на стройке несчастные случаи были?
— Не, пока еще ни одного не было
— Будут! Пшли
(c)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:50

Re: ПроКредит

Отдают без проблем. Только за карточный счёт надо 1200 грн за год выложить.А если депозит в инвалюте то все 1800
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 14:40

  curiousobro написав:— Послушай, у вас на стройке несчастные случаи были?
— Не, пока еще ни одного не было
— Будут! Пшли (c)

Этого нам тут тока и не хватало (с) :wink:
Кассандра
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  #<1 ... 345346347348
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