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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 346347348349>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 20:33

  olala написав:Кто знает как сейчас банк возвращает депозити ? Нету ли проблем?

Барышня, вы во всех ветках отметились :roll:

Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 21:29

  Кассандра написав:


— Послушай, у вас на стройке несчастные случаи были?
— Не, пока еще ни одного не было
— Будут! Пшли
(c)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:50

Re: ПроКредит

Отдают без проблем. Только за карточный счёт надо 1200 грн за год выложить.А если депозит в инвалюте то все 1800
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 14:40

  curiousobro написав:— Послушай, у вас на стройке несчастные случаи были?
— Не, пока еще ни одного не было
— Будут! Пшли (c)

Этого нам тут тока и не хватало (с) :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:09

  Investor_K написав:Отдают без проблем. Только за карточный счёт надо 1200 грн за год выложить.А если депозит в инвалюте то все 1800

Публика в эксиме сама платит за сертификаты от продмага,так что на любой товар есть свой покупатель
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:43

  Investor_K написав:Отдают без проблем. Только за карточный счёт надо 1200 грн за год выложить.А если депозит в инвалюте то все 1800


То есть за то что я размещу депозит в прокредите мне нужно за год отвалить 1200 грн за обслуживание карточного счета ? Может єто зависит от вида депозита? И можно как то избежать комиссии?
olala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:45

  olala написав:
  Investor_K написав:Отдают без проблем. Только за карточный счёт надо 1200 грн за год выложить.А если депозит в инвалюте то все 1800


То есть за то что я размещу депозит в прокредите мне нужно за год отвалить 1200 грн за обслуживание карточного счета ? Может єто зависит от вида депозита? И можно как то избежать комиссии?

платишь не за депо а за обслуживание карточного счета. без откртия счета депо не принимают, т.к. открытие только через ИБ
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:58

maxim2014
А если через интернет банкинг то все равно платится комисия?
И не поскажите какая проц ставка для депозитов на месяц или бессрочних депозитов, а то я только нашла для бизнес клиентов
olala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:20

  olala написав:maxim2014
А если через интернет банкинг то все равно платится комисия?
И не поскажите какая проц ставка для депозитов на месяц или бессрочних депозитов, а то я только нашла для бизнес клиентов

А если через интернет банкинг то все равно платится комисия?
---
Да.

депозитные ставки:
http://www.procreditbank.com.ua/assets/ ... es-ukr.pdf

тарифы на обслуживание:
http://www.procreditbank.com.ua/assets/ ... 100717.pdf

Грубо говоря, если Вы хотите положить на 12 мес. 100000 грн (а меньше нельзя), то в итоге получите 14000 (умножте эту сумму на 0.805 - это налоги, есть везде) и отнимите 1200 за обслуживание). Это чистая прибыль, которую Вы получите в ПроКредите.
inflew
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:50

inflew
Спасибо за иформацию. Только мне подходит бессрочный депозит, на год больше никогда б не положила ни в каком банке украины:) уроки вынесены с весны 2014 года ( это как ответ на вопрос выше с какой целью интересовалась :)
olala
 
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