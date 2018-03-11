Барышня, вы во всех ветках отметились
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 бер, 2018 20:33
Додано: Суб 10 бер, 2018 21:29
Додано: Нед 11 бер, 2018 12:50
Re: ПроКредит
Отдают без проблем. Только за карточный счёт надо 1200 грн за год выложить.А если депозит в инвалюте то все 1800
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 11 бер, 2018 14:40
Додано: Нед 11 бер, 2018 17:09
Публика в эксиме сама платит за сертификаты от продмага,так что на любой товар есть свой покупатель
никому не верю
Додано: Пон 12 бер, 2018 12:43
То есть за то что я размещу депозит в прокредите мне нужно за год отвалить 1200 грн за обслуживание карточного счета ? Может єто зависит от вида депозита? И можно как то избежать комиссии?
Додано: Пон 12 бер, 2018 12:45
платишь не за депо а за обслуживание карточного счета. без откртия счета депо не принимают, т.к. открытие только через ИБ
Додано: Пон 12 бер, 2018 12:58
maxim2014
А если через интернет банкинг то все равно платится комисия?
И не поскажите какая проц ставка для депозитов на месяц или бессрочних депозитов, а то я только нашла для бизнес клиентов
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:20
А если через интернет банкинг то все равно платится комисия?
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Да.
депозитные ставки:
тарифы на обслуживание:
Грубо говоря, если Вы хотите положить на 12 мес. 100000 грн (а меньше нельзя), то в итоге получите 14000 (умножте эту сумму на 0.805 - это налоги, есть везде) и отнимите 1200 за обслуживание). Это чистая прибыль, которую Вы получите в ПроКредите.
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:50
inflew
Спасибо за иформацию. Только мне подходит бессрочный депозит, на год больше никогда б не положила ни в каком банке украины:) уроки вынесены с весны 2014 года ( это как ответ на вопрос выше с какой целью интересовалась
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