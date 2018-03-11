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Обслуговування в українських
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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 346347348349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:06

olala если вы тут спрашиваете про депозиты, то никакие уроки вы так и не вынесли
apollo
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:28

apollo
В каой то мере да:) срочные -бессрочные какая разница, можно отнести а завтра не забрать... теперь конечно более избирательно отношусь к банкам, Но какая альтернатива , если есть пока свободные деньги?
olala
 
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