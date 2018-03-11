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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:06
olala если вы тут спрашиваете про депозиты, то никакие уроки вы так и не вынесли
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:28
apollo
В каой то мере да:) срочные -бессрочные какая разница, можно отнести а завтра не забрать... теперь конечно более избирательно отношусь к банкам, Но какая альтернатива , если есть пока свободные деньги?
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