Додано: Чет 05 кві, 2018 09:38

Investor_K написав: Отдают без проблем. Только за карточный счёт надо 1200 грн за год выложить.А если депозит в инвалюте то все 1800 Отдают без проблем. Только за карточный счёт надо 1200 грн за год выложить.А если депозит в инвалюте то все 1800

История с Прокредитом все больше напоминает старый анекдот про двух директоров госзаводов, пытающихся разорить предриятия, но не знающих, что делать с рабочими:Слушай, что делать? я им зарплату не плачу уже год а они все ходят на работу и ходят.А ты попробуй брать с них деньги за вход.Банку показалось мало того, что он убрал почти все услуги, какие предоставлял физикам и сократил количество отделений до критичного минимума. Теперь банк стал требовать подтверждение об источниках дохода (что нормально и законно) вот только в качестве источника банком приниматеся только справка из налоговой, декларация или договор о продаже имущества. Банк ссылается на постанову НБУ №369 от 15.08.16. Но из постановы берет только три названных источника и игнорирует все остальные, коими являются подтвержденная справкой из банка зарплата, баланс на счете, банковская история и тд. Иными словами, банк в очередной раз пытается хоть чем-то отпугнуть вкладчиков. Рано или поздно у него получится.