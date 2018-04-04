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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 346347348349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:06

olala если вы тут спрашиваете про депозиты, то никакие уроки вы так и не вынесли
apollo
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:28

apollo
В каой то мере да:) срочные -бессрочные какая разница, можно отнести а завтра не забрать... теперь конечно более избирательно отношусь к банкам, Но какая альтернатива , если есть пока свободные деньги?
olala
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:38

  Investor_K написав:Отдают без проблем. Только за карточный счёт надо 1200 грн за год выложить.А если депозит в инвалюте то все 1800


История с Прокредитом все больше напоминает старый анекдот про двух директоров госзаводов, пытающихся разорить предриятия, но не знающих, что делать с рабочими:
Слушай, что делать? я им зарплату не плачу уже год а они все ходят на работу и ходят.
А ты попробуй брать с них деньги за вход.

Банку показалось мало того, что он убрал почти все услуги, какие предоставлял физикам и сократил количество отделений до критичного минимума. Теперь банк стал требовать подтверждение об источниках дохода (что нормально и законно) вот только в качестве источника банком приниматеся только справка из налоговой, декларация или договор о продаже имущества. Банк ссылается на постанову НБУ №369 от 15.08.16. Но из постановы берет только три названных источника и игнорирует все остальные, коими являются подтвержденная справкой из банка зарплата, баланс на счете, банковская история и тд. Иными словами, банк в очередной раз пытается хоть чем-то отпугнуть вкладчиков. Рано или поздно у него получится.
gleb
 
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  #<1 ... 346347348349
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