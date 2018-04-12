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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 347348349350 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПроКредит 3.1 5 209 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 31% 64 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 10% 20 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 6% 12 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 56 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 27% 57 Всього голосів : 209 Додано: Чет 12 кві, 2018 11:45 aleks-kiev



Согласен с Вами. inflew Повідомлень: 192 З нами з: 28.01.16 Подякував: 22 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 кві, 2018 17:01 gleb



Всегда меня интересовал этот вопрос по данной банке, либо акционеры не в курсе о местных шалостях, либо сами через ремонты прибыль выводят, что более вероятно. А как по другому объяснить то, что в отделении делается отличный ремонт, действительно красивый и качественный, через год отремонтированное отделение закрывается и переезжает в новое помещение в 50 метрах от прежнего, а через еще год и это новое отделение закрывают. Казалось бы бессмысленные маневры, но деньги на ремонты все списываются и списываются. nickvlk1 Повідомлень: 130 З нами з: 17.03.16 Подякував: 1 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 кві, 2018 17:02 nickvlk1 написав: gleb



Всегда меня интересовал этот вопрос по данной банке, либо акционеры не в курсе о местных шалостях, либо сами через ремонты прибыль выводят, что более вероятно. А как по другому объяснить то, что в отделении делается отличный ремонт, действительно красивый и качественный, через год отремонтированное отделение закрывается и переезжает в новое помещение в 50 метрах от прежнего, а через еще год и это новое отделение закрывают. Казалось бы бессмысленные маневры, но деньги на ремонты все списываются и списываются. Всегда меня интересовал этот вопрос по данной банке, либо акционеры не в курсе о местных шалостях, либо сами через ремонты прибыль выводят, что более вероятно. А как по другому объяснить то, что в отделении делается отличный ремонт, действительно красивый и качественный, через год отремонтированное отделение закрывается и переезжает в новое помещение в 50 метрах от прежнего, а через еще год и это новое отделение закрывают. Казалось бы бессмысленные маневры, но деньги на ремонты все списываются и списываются.

Если это даже и так, то что? Если это даже и так, то что? maxim2014 Повідомлень: 1172 З нами з: 19.09.14 Подякував: 139 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 кві, 2018 19:15 nickvlk1 написав: gleb



Всегда меня интересовал этот вопрос по данной банке, либо акционеры не в курсе о местных шалостях, либо сами через ремонты прибыль выводят, что более вероятно. А как по другому объяснить то, что в отделении делается отличный ремонт, действительно красивый и качественный, через год отремонтированное отделение закрывается и переезжает в новое помещение в 50 метрах от прежнего, а через еще год и это новое отделение закрывают. Казалось бы бессмысленные маневры, но деньги на ремонты все списываются и списываются. Всегда меня интересовал этот вопрос по данной банке, либо акционеры не в курсе о местных шалостях, либо сами через ремонты прибыль выводят, что более вероятно. А как по другому объяснить то, что в отделении делается отличный ремонт, действительно красивый и качественный, через год отремонтированное отделение закрывается и переезжает в новое помещение в 50 метрах от прежнего, а через еще год и это новое отделение закрывают. Казалось бы бессмысленные маневры, но деньги на ремонты все списываются и списываются.



Вставлю свои 5 копеек.

Вы не думали, что переезд из одного помещения в другое (и, как следствие, проведение ремонта) часто может являться не раздуванием расходов, а совсем наоборот - их оптимизацией?

Например, собственник значительно поднял арендную плату (весьма частое явление за последние 1.5 - 2 года), потребовал внесения неприемлемых для банка изменений условий договора (привязка к валюте) и т. д. И банк просто переехал в помещение с более низкой стоимостью и более адекватным владельцем? Или меньшее по площади, а может и вовсе закрыл отделение, как нерентабельное?

В любом из возможных вариантов расходы на ремонт окупаются не более 1 - 2 лет. Тем более, что для этого банка списанные на ремонт отделения несколько млн. грн. погоды не делают... Вставлю свои 5 копеек.Вы не думали, что переезд из одного помещения в другое (и, как следствие, проведение ремонта) часто может являться не раздуванием расходов, а совсем наоборот - их оптимизацией?Например, собственник значительно поднял арендную плату (весьма частое явление за последние 1.5 - 2 года), потребовал внесения неприемлемых для банка изменений условий договора (привязка к валюте) и т. д. И банк просто переехал в помещение с более низкой стоимостью и более адекватным владельцем? Или меньшее по площади, а может и вовсе закрыл отделение, как нерентабельное?В любом из возможных вариантов расходы на ремонт окупаются не более 1 - 2 лет. Тем более, что для этого банка списанные на ремонт отделения несколько млн. грн. погоды не делают... Anadonta Повідомлень: 320 З нами з: 25.11.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 347348349350 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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