|
|
|
ПроКредит
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:45
aleks-kiev
Согласен с Вами.
-
inflew
-
-
- Повідомлень: 193
- З нами з: 28.01.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:01
gleb
Всегда меня интересовал этот вопрос по данной банке, либо акционеры не в курсе о местных шалостях, либо сами через ремонты прибыль выводят, что более вероятно. А как по другому объяснить то, что в отделении делается отличный ремонт, действительно красивый и качественный, через год отремонтированное отделение закрывается и переезжает в новое помещение в 50 метрах от прежнего, а через еще год и это новое отделение закрывают. Казалось бы бессмысленные маневры, но деньги на ремонты все списываются и списываются.
-
nickvlk1
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 17.03.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:02
nickvlk1 написав:gleb
Всегда меня интересовал этот вопрос по данной банке, либо акционеры не в курсе о местных шалостях, либо сами через ремонты прибыль выводят, что более вероятно. А как по другому объяснить то, что в отделении делается отличный ремонт, действительно красивый и качественный, через год отремонтированное отделение закрывается и переезжает в новое помещение в 50 метрах от прежнего, а через еще год и это новое отделение закрывают. Казалось бы бессмысленные маневры, но деньги на ремонты все списываются и списываются.
Если это даже и так, то что?
-
maxim2014
-
-
- Повідомлень: 1172
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 кві, 2018 19:15
nickvlk1 написав:gleb
Всегда меня интересовал этот вопрос по данной банке, либо акционеры не в курсе о местных шалостях, либо сами через ремонты прибыль выводят, что более вероятно. А как по другому объяснить то, что в отделении делается отличный ремонт, действительно красивый и качественный, через год отремонтированное отделение закрывается и переезжает в новое помещение в 50 метрах от прежнего, а через еще год и это новое отделение закрывают. Казалось бы бессмысленные маневры, но деньги на ремонты все списываются и списываются.
Вставлю свои 5 копеек.
Вы не думали, что переезд из одного помещения в другое (и, как следствие, проведение ремонта) часто может являться не раздуванием расходов, а совсем наоборот - их оптимизацией?
Например, собственник значительно поднял арендную плату (весьма частое явление за последние 1.5 - 2 года), потребовал внесения неприемлемых для банка изменений условий договора (привязка к валюте) и т. д. И банк просто переехал в помещение с более низкой стоимостью и более адекватным владельцем? Или меньшее по площади, а может и вовсе закрыл отделение, как нерентабельное?
В любом из возможных вариантов расходы на ремонт окупаются не более 1 - 2 лет. Тем более, что для этого банка списанные на ремонт отделения несколько млн. грн. погоды не делают...
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 322
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:29
Anadonta Ну положим Прокредит не BoA и даже не УкрЭксим и учитывая небанковский статус главного акицонера материнки, несколько миллионов таки имеют значение. Касательно ориентации на клиента выше среднего, я много выше среднего, но буду уходить из банка после 11 лет из-за полнейшего пренебрежения к моему удобству. Не скажу, что хамского, как арз персонал относится очень вежливо, но собственно политика банка в отношении клиента полностью пренебрежительная. Я бы это понял в ситуации, когда банк предлагает идеальные условия и на одного ушедшего прибудет 10 новых. Но когда банк вообще ничего не предлагает но хочет получать ежемесячную рентную плату с каждого клиента по количеству валют, а потом ставит нереальные условия для обслуживания этих самых валют. С какого хрена?
-
gleb
-
-
- Повідомлень: 2638
- З нами з: 17.08.06
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:35
gleb написав:Anadonta
Ну положим Прокредит не BoA и даже не УкрЭксим и учитывая небанковский статус главного акицонера материнки, несколько миллионов таки имеют значение. Касательно ориентации на клиента выше среднего, я много выше среднего, но буду уходить из банка после 11 лет из-за полнейшего пренебрежения к моему удобству. Не скажу, что хамского, как арз персонал относится очень вежливо, но собственно политика банка в отношении клиента полностью пренебрежительная. Я бы это понял в ситуации, когда банк предлагает идеальные условия и на одного ушедшего прибудет 10 новых. Но когда банк вообще ничего не предлагает но хочет получать ежемесячную рентную плату с каждого клиента по количеству валют, а потом ставит нереальные условия для обслуживания этих самых валют. С какого хрена?
один буряктирехрен , лучше чем ВТБ или БМ , если я например в Одессе , не могу снять с карты евро или у.е. , а должен идти в банкомат , снимать гривной и нести в обменник чтобы получить свое у.е.
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10716
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:49
Шановний клієнте!
ПроКредит Банк продовжує рухатися в бік цифрової трансформації, одночасно прагнучи
забезпечити для своїх клієнтів сучасний, зручний та максимально безпечний банківський сервіс.
Тому, починаючи з 12.04.2018р., Банк запроваджує додатковий захист Verified by Visa
(«Перевірено Visa»), який гарантує, що за допомогою вашої картки Visa тільки Ви можете здійснювати
покупки онлайн.
При здійсненні покупки в інтернет-магазині, який є учасником програми, Ваша картка буде
автоматично розпізнана як картка з захистом Verified by Visa.
Перевірте деталі транзакції у новому діалоговому вікні та введіть одноразовий пароль,
надісланий на Ваш зареєстрований в системі номер мобільного телефону. Дотримуйтесь інструкцій,
щоб завершити транзакцію.
-
inflew
-
-
- Повідомлень: 193
- З нами з: 28.01.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|