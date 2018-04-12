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ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 347348349350

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:45

aleks-kiev

Согласен с Вами.
inflew
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:01

gleb

Всегда меня интересовал этот вопрос по данной банке, либо акционеры не в курсе о местных шалостях, либо сами через ремонты прибыль выводят, что более вероятно. А как по другому объяснить то, что в отделении делается отличный ремонт, действительно красивый и качественный, через год отремонтированное отделение закрывается и переезжает в новое помещение в 50 метрах от прежнего, а через еще год и это новое отделение закрывают. Казалось бы бессмысленные маневры, но деньги на ремонты все списываются и списываются.
nickvlk1
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:02

  nickvlk1 написав:gleb

Всегда меня интересовал этот вопрос по данной банке, либо акционеры не в курсе о местных шалостях, либо сами через ремонты прибыль выводят, что более вероятно. А как по другому объяснить то, что в отделении делается отличный ремонт, действительно красивый и качественный, через год отремонтированное отделение закрывается и переезжает в новое помещение в 50 метрах от прежнего, а через еще год и это новое отделение закрывают. Казалось бы бессмысленные маневры, но деньги на ремонты все списываются и списываются.

Если это даже и так, то что?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 19:15

  nickvlk1 написав:gleb

Всегда меня интересовал этот вопрос по данной банке, либо акционеры не в курсе о местных шалостях, либо сами через ремонты прибыль выводят, что более вероятно. А как по другому объяснить то, что в отделении делается отличный ремонт, действительно красивый и качественный, через год отремонтированное отделение закрывается и переезжает в новое помещение в 50 метрах от прежнего, а через еще год и это новое отделение закрывают. Казалось бы бессмысленные маневры, но деньги на ремонты все списываются и списываются.


Вставлю свои 5 копеек.
Вы не думали, что переезд из одного помещения в другое (и, как следствие, проведение ремонта) часто может являться не раздуванием расходов, а совсем наоборот - их оптимизацией?
Например, собственник значительно поднял арендную плату (весьма частое явление за последние 1.5 - 2 года), потребовал внесения неприемлемых для банка изменений условий договора (привязка к валюте) и т. д. И банк просто переехал в помещение с более низкой стоимостью и более адекватным владельцем? Или меньшее по площади, а может и вовсе закрыл отделение, как нерентабельное?
В любом из возможных вариантов расходы на ремонт окупаются не более 1 - 2 лет. Тем более, что для этого банка списанные на ремонт отделения несколько млн. грн. погоды не делают...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:29

Anadonta Ну положим Прокредит не BoA и даже не УкрЭксим и учитывая небанковский статус главного акицонера материнки, несколько миллионов таки имеют значение. Касательно ориентации на клиента выше среднего, я много выше среднего, но буду уходить из банка после 11 лет из-за полнейшего пренебрежения к моему удобству. Не скажу, что хамского, как арз персонал относится очень вежливо, но собственно политика банка в отношении клиента полностью пренебрежительная. Я бы это понял в ситуации, когда банк предлагает идеальные условия и на одного ушедшего прибудет 10 новых. Но когда банк вообще ничего не предлагает но хочет получать ежемесячную рентную плату с каждого клиента по количеству валют, а потом ставит нереальные условия для обслуживания этих самых валют. С какого хрена?
gleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:35

  gleb написав:Anadonta Ну положим Прокредит не BoA и даже не УкрЭксим и учитывая небанковский статус главного акицонера материнки, несколько миллионов таки имеют значение. Касательно ориентации на клиента выше среднего, я много выше среднего, но буду уходить из банка после 11 лет из-за полнейшего пренебрежения к моему удобству. Не скажу, что хамского, как арз персонал относится очень вежливо, но собственно политика банка в отношении клиента полностью пренебрежительная. Я бы это понял в ситуации, когда банк предлагает идеальные условия и на одного ушедшего прибудет 10 новых. Но когда банк вообще ничего не предлагает но хочет получать ежемесячную рентную плату с каждого клиента по количеству валют, а потом ставит нереальные условия для обслуживания этих самых валют. С какого хрена?


один буряктирехрен , лучше чем ВТБ или БМ , если я например в Одессе , не могу снять с карты евро или у.е. , а должен идти в банкомат , снимать гривной и нести в обменник чтобы получить свое у.е. :x
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:49

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ПроКредит Банк продовжує рухатися в бік цифрової трансформації, одночасно прагнучи
забезпечити для своїх клієнтів сучасний, зручний та максимально безпечний банківський сервіс.
Тому, починаючи з 12.04.2018р., Банк запроваджує додатковий захист Verified by Visa
(«Перевірено Visa»), який гарантує, що за допомогою вашої картки Visa тільки Ви можете здійснювати
покупки онлайн.
При здійсненні покупки в інтернет-магазині, який є учасником програми, Ваша картка буде
автоматично розпізнана як картка з захистом Verified by Visa.
Перевірте деталі транзакції у новому діалоговому вікні та введіть одноразовий пароль,
надісланий на Ваш зареєстрований в системі номер мобільного телефону. Дотримуйтесь інструкцій,
щоб завершити транзакцію.
inflew
 
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