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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 347348349350 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПроКредит 3.1 5 209 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 31% 64 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 10% 20 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 6% 12 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 56 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 27% 57 Всього голосів : 209 Додано: Чет 12 кві, 2018 11:45 aleks-kiev



Согласен с Вами. inflew Повідомлень: 193 З нами з: 28.01.16 Подякував: 22 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 кві, 2018 17:01 gleb



Всегда меня интересовал этот вопрос по данной банке, либо акционеры не в курсе о местных шалостях, либо сами через ремонты прибыль выводят, что более вероятно. А как по другому объяснить то, что в отделении делается отличный ремонт, действительно красивый и качественный, через год отремонтированное отделение закрывается и переезжает в новое помещение в 50 метрах от прежнего, а через еще год и это новое отделение закрывают. Казалось бы бессмысленные маневры, но деньги на ремонты все списываются и списываются. nickvlk1 Повідомлень: 130 З нами з: 17.03.16 Подякував: 1 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 кві, 2018 17:02 nickvlk1 написав: gleb



Всегда меня интересовал этот вопрос по данной банке, либо акционеры не в курсе о местных шалостях, либо сами через ремонты прибыль выводят, что более вероятно. А как по другому объяснить то, что в отделении делается отличный ремонт, действительно красивый и качественный, через год отремонтированное отделение закрывается и переезжает в новое помещение в 50 метрах от прежнего, а через еще год и это новое отделение закрывают. Казалось бы бессмысленные маневры, но деньги на ремонты все списываются и списываются. Всегда меня интересовал этот вопрос по данной банке, либо акционеры не в курсе о местных шалостях, либо сами через ремонты прибыль выводят, что более вероятно. А как по другому объяснить то, что в отделении делается отличный ремонт, действительно красивый и качественный, через год отремонтированное отделение закрывается и переезжает в новое помещение в 50 метрах от прежнего, а через еще год и это новое отделение закрывают. Казалось бы бессмысленные маневры, но деньги на ремонты все списываются и списываются.

Если это даже и так, то что? Если это даже и так, то что? maxim2014 Повідомлень: 1172 З нами з: 19.09.14 Подякував: 139 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 кві, 2018 19:15 nickvlk1 написав: gleb



Всегда меня интересовал этот вопрос по данной банке, либо акционеры не в курсе о местных шалостях, либо сами через ремонты прибыль выводят, что более вероятно. А как по другому объяснить то, что в отделении делается отличный ремонт, действительно красивый и качественный, через год отремонтированное отделение закрывается и переезжает в новое помещение в 50 метрах от прежнего, а через еще год и это новое отделение закрывают. Казалось бы бессмысленные маневры, но деньги на ремонты все списываются и списываются. Всегда меня интересовал этот вопрос по данной банке, либо акционеры не в курсе о местных шалостях, либо сами через ремонты прибыль выводят, что более вероятно. А как по другому объяснить то, что в отделении делается отличный ремонт, действительно красивый и качественный, через год отремонтированное отделение закрывается и переезжает в новое помещение в 50 метрах от прежнего, а через еще год и это новое отделение закрывают. Казалось бы бессмысленные маневры, но деньги на ремонты все списываются и списываются.



Вставлю свои 5 копеек.

Вы не думали, что переезд из одного помещения в другое (и, как следствие, проведение ремонта) часто может являться не раздуванием расходов, а совсем наоборот - их оптимизацией?

Например, собственник значительно поднял арендную плату (весьма частое явление за последние 1.5 - 2 года), потребовал внесения неприемлемых для банка изменений условий договора (привязка к валюте) и т. д. И банк просто переехал в помещение с более низкой стоимостью и более адекватным владельцем? Или меньшее по площади, а может и вовсе закрыл отделение, как нерентабельное?

В любом из возможных вариантов расходы на ремонт окупаются не более 1 - 2 лет. Тем более, что для этого банка списанные на ремонт отделения несколько млн. грн. погоды не делают... Вставлю свои 5 копеек.Вы не думали, что переезд из одного помещения в другое (и, как следствие, проведение ремонта) часто может являться не раздуванием расходов, а совсем наоборот - их оптимизацией?Например, собственник значительно поднял арендную плату (весьма частое явление за последние 1.5 - 2 года), потребовал внесения неприемлемых для банка изменений условий договора (привязка к валюте) и т. д. И банк просто переехал в помещение с более низкой стоимостью и более адекватным владельцем? Или меньшее по площади, а может и вовсе закрыл отделение, как нерентабельное?В любом из возможных вариантов расходы на ремонт окупаются не более 1 - 2 лет. Тем более, что для этого банка списанные на ремонт отделения несколько млн. грн. погоды не делают... Anadonta Повідомлень: 323 З нами з: 25.11.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:29 Anadonta Ну положим Прокредит не BoA и даже не УкрЭксим и учитывая небанковский статус главного акицонера материнки, несколько миллионов таки имеют значение. Касательно ориентации на клиента выше среднего, я много выше среднего, но буду уходить из банка после 11 лет из-за полнейшего пренебрежения к моему удобству. Не скажу, что хамского, как арз персонал относится очень вежливо, но собственно политика банка в отношении клиента полностью пренебрежительная. Я бы это понял в ситуации, когда банк предлагает идеальные условия и на одного ушедшего прибудет 10 новых. Но когда банк вообще ничего не предлагает но хочет получать ежемесячную рентную плату с каждого клиента по количеству валют, а потом ставит нереальные условия для обслуживания этих самых валют. С какого хрена? gleb Повідомлень: 2638 З нами з: 17.08.06 Подякував: 184 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:35 gleb написав: Anadonta Ну положим Прокредит не BoA и даже не УкрЭксим и учитывая небанковский статус главного акицонера материнки, несколько миллионов таки имеют значение. Касательно ориентации на клиента выше среднего, я много выше среднего, но буду уходить из банка после 11 лет из-за полнейшего пренебрежения к моему удобству. Не скажу, что хамского, как арз персонал относится очень вежливо, но собственно политика банка в отношении клиента полностью пренебрежительная. Я бы это понял в ситуации, когда банк предлагает идеальные условия и на одного ушедшего прибудет 10 новых. Но когда банк вообще ничего не предлагает но хочет получать ежемесячную рентную плату с каждого клиента по количеству валют, а потом ставит нереальные условия для обслуживания этих самых валют. С какого хрена? Ну положим Прокредит не BoA и даже не УкрЭксим и учитывая небанковский статус главного акицонера материнки, несколько миллионов таки имеют значение. Касательно ориентации на клиента выше среднего, я много выше среднего, но буду уходить из банка после 11 лет из-за полнейшего пренебрежения к моему удобству. Не скажу, что хамского, как арз персонал относится очень вежливо, но собственно политика банка в отношении клиента полностью пренебрежительная. Я бы это понял в ситуации, когда банк предлагает идеальные условия и на одного ушедшего прибудет 10 новых. Но когда банк вообще ничего не предлагает но хочет получать ежемесячную рентную плату с каждого клиента по количеству валют, а потом ставит нереальные условия для обслуживания этих самых валют. С какого хрена?



один буряктирехрен , лучше чем ВТБ или БМ , если я например в Одессе , не могу снять с карты евро или у.е. , а должен идти в банкомат , снимать гривной и нести в обменник чтобы получить свое у.е. один буряктирехрен , лучше чем ВТБ или БМ , если я например в Одессе , не могу снять с карты евро или у.е. , а должен идти в банкомат , снимать гривной и нести в обменник чтобы получить свое у.е. никому не верю sens

Повідомлень: 10721 З нами з: 12.09.13 Подякував: 29 раз. Подякували: 629 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:49 Шановний клієнте!

ПроКредит Банк продовжує рухатися в бік цифрової трансформації, одночасно прагнучи

забезпечити для своїх клієнтів сучасний, зручний та максимально безпечний банківський сервіс.

Тому, починаючи з 12.04.2018р., Банк запроваджує додатковий захист Verified by Visa

(«Перевірено Visa»), який гарантує, що за допомогою вашої картки Visa тільки Ви можете здійснювати

покупки онлайн.

При здійсненні покупки в інтернет-магазині, який є учасником програми, Ваша картка буде

автоматично розпізнана як картка з захистом Verified by Visa.

Перевірте деталі транзакції у новому діалоговому вікні та введіть одноразовий пароль,

надісланий на Ваш зареєстрований в системі номер мобільного телефону. Дотримуйтесь інструкцій,

щоб завершити транзакцію. inflew Повідомлень: 193 З нами з: 28.01.16 Подякував: 22 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:06 Re: ПроКредит inflew написав: за допомогою вашої картки Visa тільки Ви можете здійснювати

покупки онлайн.



Тут или не только клиент, или клиент, но не всегда сможет... Тут или не только клиент, или клиент, но не всегда сможет... qwe_ua Повідомлень: 1402 З нами з: 16.03.10 Подякував: 193 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:06 gleb

Соглашусь, что банк далеко не идеален, но каждому свое...

Для решения моих задач альтернативы Прокредиту просто нет - меня все полностью устраивает. Что-то подобное можно было получить в Премиальном пакете от Аваля, но его "убили" новыми условиями. Anadonta Повідомлень: 323 З нами з: 25.11.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:13 Anadonta



Полностью согласен.

Единственный банк, где без танцев с бубном вход/выход валюты без комиссии. Кроме того, электронные депозитные сейфы позволяют оперировать валютой в нерабочее время (такого нет ни у кого), а так же пополнять валютные счета третьих лиц, в нагрузку - полностью бесплатный СЭП и самый высокий процент на гривневый текущий счёт и это всего за 200 грн/месяц. Ну и как бонус - нет очередей из бомжей, бюджетников и пенсионеров. Amid Повідомлень: 663 З нами з: 12.06.08 Подякував: 49 раз. Подякували: 111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 347348349350 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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