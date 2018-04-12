aleks-kiev
Согласен с Вами.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:01
gleb
Всегда меня интересовал этот вопрос по данной банке, либо акционеры не в курсе о местных шалостях, либо сами через ремонты прибыль выводят, что более вероятно. А как по другому объяснить то, что в отделении делается отличный ремонт, действительно красивый и качественный, через год отремонтированное отделение закрывается и переезжает в новое помещение в 50 метрах от прежнего, а через еще год и это новое отделение закрывают. Казалось бы бессмысленные маневры, но деньги на ремонты все списываются и списываются.
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:02
Если это даже и так, то что?
Додано: Чет 12 кві, 2018 19:15
Вставлю свои 5 копеек.
Вы не думали, что переезд из одного помещения в другое (и, как следствие, проведение ремонта) часто может являться не раздуванием расходов, а совсем наоборот - их оптимизацией?
Например, собственник значительно поднял арендную плату (весьма частое явление за последние 1.5 - 2 года), потребовал внесения неприемлемых для банка изменений условий договора (привязка к валюте) и т. д. И банк просто переехал в помещение с более низкой стоимостью и более адекватным владельцем? Или меньшее по площади, а может и вовсе закрыл отделение, как нерентабельное?
В любом из возможных вариантов расходы на ремонт окупаются не более 1 - 2 лет. Тем более, что для этого банка списанные на ремонт отделения несколько млн. грн. погоды не делают...
Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:29
Anadonta Ну положим Прокредит не BoA и даже не УкрЭксим и учитывая небанковский статус главного акицонера материнки, несколько миллионов таки имеют значение. Касательно ориентации на клиента выше среднего, я много выше среднего, но буду уходить из банка после 11 лет из-за полнейшего пренебрежения к моему удобству. Не скажу, что хамского, как арз персонал относится очень вежливо, но собственно политика банка в отношении клиента полностью пренебрежительная. Я бы это понял в ситуации, когда банк предлагает идеальные условия и на одного ушедшего прибудет 10 новых. Но когда банк вообще ничего не предлагает но хочет получать ежемесячную рентную плату с каждого клиента по количеству валют, а потом ставит нереальные условия для обслуживания этих самых валют. С какого хрена?
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:35
один буряктирехрен , лучше чем ВТБ или БМ , если я например в Одессе , не могу снять с карты евро или у.е. , а должен идти в банкомат , снимать гривной и нести в обменник чтобы получить свое у.е.
никому не верю
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:49
Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:06
Re: ПроКредит
Тут или не только клиент, или клиент, но не всегда сможет...
Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:06
gleb
Соглашусь, что банк далеко не идеален, но каждому свое...
Для решения моих задач альтернативы Прокредиту просто нет - меня все полностью устраивает. Что-то подобное можно было получить в Премиальном пакете от Аваля, но его "убили" новыми условиями.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:13
Anadonta
Полностью согласен.
Единственный банк, где без танцев с бубном вход/выход валюты без комиссии. Кроме того, электронные депозитные сейфы позволяют оперировать валютой в нерабочее время (такого нет ни у кого), а так же пополнять валютные счета третьих лиц, в нагрузку - полностью бесплатный СЭП и самый высокий процент на гривневый текущий счёт и это всего за 200 грн/месяц. Ну и как бонус - нет очередей из бомжей, бюджетников и пенсионеров.
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