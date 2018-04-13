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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 348349350351

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:27

Re: ПроКредит

  Amid написав:самый высокий процент на гривневый текущий счёт

Яка висота цього прОцента?
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:42

Квесторе_поверніться
11
Amid
 
Повідомлень: 664
З нами з: 12.06.08
Подякував: 49 раз.
Подякували: 111 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:22

  Amid написав:11

Чем эти 11 лучше, чем 17 в том же шарике ?
mustbe
 
Повідомлень: 381
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Подякував: 16 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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  #<1 ... 348349350351
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