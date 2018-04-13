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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:27
Re: ПроКредит
Додано: Суб 14 кві, 2018 00:03
Re: ПроКредит
Хз что такое шарик.
Но может потому, что лучше забрать свои 11, чем не забрать ничего?
p.s. 17 - по текущему? с неограниченным снятием/пополнением? привязанным карточным счётом? - ой, не верится.
Додано: Суб 14 кві, 2018 02:28
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