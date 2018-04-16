ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:27
Amid написав:
самый высокий процент на гривневый текущий счёт
Яка висота цього прОцента?
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:42
Квесторе_поверніться 11
Amid
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:22
Amid написав:
11
Чем эти 11 лучше, чем 17 в том же шарике ?
mustbe
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Додано: Суб 14 кві, 2018 00:03
Хз что такое шарик.
Но может потому, что лучше забрать свои 11, чем не забрать ничего? p.s. 17 - по текущему? с неограниченным снятием/пополнением? привязанным карточным счётом? - ой, не верится.
Amid
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Додано: Суб 14 кві, 2018 02:28
mustbe написав: Amid написав:
11
Чем эти 11 лучше, чем 17 в том же шарике ?
Породистей
Чистокровные немецкие 11.
curiousobro
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:31
А тем временем - по сберсчету в валюте ставочка то уже аж 0,75% (
http://www.procreditbank.com.ua/assets/ ... es-ukr.pdf
)
maxim2014
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Додано: Вів 17 кві, 2018 15:18
maxim2014 Ну такое. Положил 10 килобаксов, например, чуть больше чем фонд гарантирует, в итоге получишь по нонешнему курсу где-то 130 грн в месяц, а абонка в месяц 150 грн. Разве что рассматривать как альтернативу ячейки?
nickvlk1
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Додано: Вів 17 кві, 2018 15:22
nickvlk1 написав: maxim2014
Ну такое. Положил 10 килобаксов, например, чуть больше чем фонд гарантирует, в итоге получишь по нонешнему курсу где-то 130 грн в месяц, а абонка в месяц 150 грн. Разве что рассматривать как альтернативу ячейки?
ну эьл было больше как FYI. в любом случае 0,75 это намного лучше чем 0,25 (или сколько там было?)
maxim2014
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