|
|
|
ПроКредит
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 19:58
И полугодичные депозиты канули в лету
-
inflew
-
-
- Повідомлень: 196
- З нами з: 28.01.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:25
maxim2014 написав: nickvlk1 написав:maxim2014
Ну такое. Положил 10 килобаксов, например, чуть больше чем фонд гарантирует, в итоге получишь по нонешнему курсу где-то 130 грн в месяц, а абонка в месяц 150 грн. Разве что рассматривать как альтернативу ячейки?
ну эьл было больше как FYI. в любом случае 0,75 это намного лучше чем 0,25 (или сколько там было?)
Было 0,2 и это уже месяц как.
А вот новость совсем свежак: за валютой теперь только в главный офис на святошино.
-
rorandak
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:29
Відповідно до стратегії розвитку ПроКредит Банку, одним із напрямків є мінімізація
готівкових розрахунків шляхом впровадження новітніх технологій та створення
сприятливих умов для використання електронних платіжних засобів.
У зв’язку з цим, починаючи з 1 травня 2018 року АТ «ПроКредит Банк»
припиняє видачу готівкових коштів в іноземній валюті юридичним та
фізичним особам на відділенні м. Києва за адресою: вул. Велика Васильківська,
24.
Операції щодо внесення готівкових коштів в іноземній та національній валюті ви
можете продовжувати здійснювати через зону самообслуговування 24/7.
Зняття коштів в іноземній валюті можливо здійснювати лише на відділенні за
адресою м. Київ, пр-т Перемоги, 103, відповідно до операційного регламенту,
режиму роботи відділення та за попереднім повідомленням щодо необхідності
здійснення такої операції за телефоном 0 800 500 9 90.
Таке
-
inflew
-
-
- Повідомлень: 196
- З нами з: 28.01.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:36
Уточнил звонком.
Письмо касается только отделения на Большой Васильковской. Там больше нельзя снять валюту.
Что касается других отделений, - до 3к без предзаказа, от 3к до 10к с предзаказом, больше 10к - на Святошино.
-
inflew
-
-
- Повідомлень: 196
- З нами з: 28.01.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:38
inflew написав:
Уточнил звонком.
Письмо касается только отделения на Большой Васильковской. Там больше нельзя снять валюту.
Что касается других отделений, - до 3к без предзаказа, от 3к до 10к с предзаказом, больше 10к - на Святошино.
Зачем тогда вводят в залуждение вот этим:
Зняття коштів в іноземній валюті можливо здійснювати лише
на відділенні за
адресою м. Київ, пр-т Перемоги, 103
-
rorandak
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|