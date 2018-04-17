Ну такое. Положил 10 килобаксов, например, чуть больше чем фонд гарантирует, в итоге получишь по нонешнему курсу где-то 130 грн в месяц, а абонка в месяц 150 грн. Разве что рассматривать как альтернативу ячейки?
ну эьл было больше как FYI. в любом случае 0,75 это намного лучше чем 0,25 (или сколько там было?)
Было 0,2 и это уже месяц как. А вот новость совсем свежак: за валютой теперь только в главный офис на святошино.
Відповідно до стратегії розвитку ПроКредит Банку, одним із напрямків є мінімізація готівкових розрахунків шляхом впровадження новітніх технологій та створення сприятливих умов для використання електронних платіжних засобів. У зв’язку з цим, починаючи з 1 травня 2018 року АТ «ПроКредит Банк» припиняє видачу готівкових коштів в іноземній валюті юридичним та фізичним особам на відділенні м. Києва за адресою: вул. Велика Васильківська, 24. Операції щодо внесення готівкових коштів в іноземній та національній валюті ви можете продовжувати здійснювати через зону самообслуговування 24/7. Зняття коштів в іноземній валюті можливо здійснювати лише на відділенні за адресою м. Київ, пр-т Перемоги, 103, відповідно до операційного регламенту, режиму роботи відділення та за попереднім повідомленням щодо необхідності здійснення такої операції за телефоном 0 800 500 9 90.
Уточнил звонком. Письмо касается только отделения на Большой Васильковской. Там больше нельзя снять валюту. Что касается других отделений, - до 3к без предзаказа, от 3к до 10к с предзаказом, больше 10к - на Святошино.
inflew написав:Уточнил звонком. Письмо касается только отделения на Большой Васильковской. Там больше нельзя снять валюту. Что касается других отделений, - до 3к без предзаказа, от 3к до 10к с предзаказом, больше 10к - на Святошино.
Зачем тогда вводят в залуждение вот этим: Зняття коштів в іноземній валюті можливо здійснювати лише на відділенні за адресою м. Київ, пр-т Перемоги, 103
inflew написав:Уточнил звонком. Письмо касается только отделения на Большой Васильковской. Там больше нельзя снять валюту. Что касается других отделений, - до 3к без предзаказа, от 3к до 10к с предзаказом, больше 10к - на Святошино.
А у кого дольше 100к - пусть в Германию едут в головной офис, но только по вторникам и четвергам до обеда и с предзаказом естественно-)